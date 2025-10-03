O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 03



Cabo Frio

Escândalo da prefeitura de Cabo Frio. O advogado Jeanderson Kozlowsky acusou o vereador licenciado, secretário de Mobilidade Urbana e presidente do diretório do PL de Cabo Frio, o Josias da Swell, de violência de gênero, assédio, calúnia e humilhação pública. O alvo do vereador foi uma funcionária que trabalhava nas finanças da secretaria e denunciou o caso. Ela diz ter sido vítima de ataques verbais e de calúnia de Swell. Que chegou a envolver o sobrinho “Robinho” ao afirmar que ele estava tentado destruí-lo ao inventar que teria um relacionamento com uma recepcionista e com a própria servidora. Josias está sendo denunciado ao Minsitério Público e a ouvidoria. Jeanderson Kozlowsky pede o afastamento do secretário das funções até o fim das investigações garantindo proteção da vítima e imparcialidade do processo. A Rádio Litoral entrou em contato com Josias e falou que está sendo caluniado e que já acionou os seus advogados.

Búzios

A temporada de transatlânticos em Búzios começa no próximo da 12 e promete movimentar o turismo no município até abril. O balenário receberá 91 escalas, sendo que 52 desembarques ocorrerão no Píer do Centro e 39 no Píer Porto Veleiro. Este mês, a cidade receberá quatro navios, levando cerca de 12.300 passageiros. Em novembro, serão dez escalas, com aproximadamente 35 mil turistas. Dezembro será um dos meses mais intensos, com 20 navios e a chegada de quase 70 mll passageiros. O movimento atinge o auge em janeiro, quando estão previstas 24 escalas, somando 76 mil visitantes. Fevereiro contará com 20 paradas de navios e mais de 60 mil cruzeiristas.

Araruama

Os vereadores da Câmara de Araruama votam, na sessão da próxima quinta-feira, as contas de 2023 da ex-prefeita do município Lívia Soares Bello, a Lívia de Chiquinho, rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado. A Comissão Permanente de Orçamento e Finanças acompanhou a decisão do TCE e também emitiu paracer pela condenação da ex-prefeita. Caso o plenário mantenha o parecer, a ex- prefeita estará inelegível por oito anos. O site da Câmara publicou Edital extrajudicial notificando Lívia sobre o processo e caso deseje apresentar defesa na Tribuna da Câmara, por intermédio do advogado, na sessão da próxima terça-feira. O edital, assinado pelo verador Walmir de Oliveira Bel-chior, presidente da Comissão permanente de Orçamento e Finanças, informa também que a votação do Proejto de Resolução está marcado para a sessão do dia 9, as dez da manhã, em primeira e única discussão.

Arraial do Cabo

O Procon de Arraial do Cabo marcou presença no Workshop de Fiscalização de Cabos e Fios Eletrônicos, realizado nesta quinta-feira (2), no Rio de Janeiro. O encontro foi promovido pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e pelo Procon-RJ, por meio da Escola Estadual de Defesa do Consumidor. A atividade deu início à Operação Fio a Fio, uma mobilização conjunta de Procons municipais e Secretarias de Ordem Pública para combater irregularidades em produtos e serviços que podem oferecer riscos à população. Durante o workshop, também foi firmado um protocolo de cooperação técnica com o Sindicel, que prevê a troca de informações, capacitação permanente e ações integradas de fiscalização. Entre as medidas, estão a cobrança de planos de manutenção e reorganização por parte de concessionárias de energia, telefonia e internet, além da retirada de produtos que não atendem às normas técnicas. Participaram ainda fiscais de municípios da Região dos Lagos e de várias cidades do Estado do Rio, reforçando o compromisso de garantir mais segurança, respeito ao consumidor e qualidade na ambiência urbana.

São Pedro da Aldeia

O chefe de gabinete da prefeitura de São Pedro da Aldeia, Fernando Frauches, que teria pedido exoneração ao prefeito Fábio do Pastel, até 14h disse que continuava trabalhando. O Sombra não entendeu nada. Segunda feira teremos mais notícias.

Iguaba Grande

No dia 12 de outubro, a partir das 8h, a Praça da Estação vai se transformar em um verdadeiro parque de diversão para comemorar o Dia das Crianças. O evento contará com brinquedos infláveis, área gamer, distribuição de brinquedos, show infantil e muitas outras atrações pensadas especialmente para a garotada. Será um dia repleto de alegria, brincadeiras e surpresas, totalmente gratuito e aberto para toda a família. Não perca essa grande festa! Continue acompanhando as nossas redes sociais e fique por dentro de toda programação!