O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 12

Arraial do Cabo

Representantes da Prefeitura de Arraial do Cabo estiveram no Rio de Janeiro para receber o Selo Diamante em Transparência Pública, a mais alta classificação do Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). A certificação marca um avanço significativo do município, que saltou do desempenho intermediário de 2024, quando atingiu 73,53%, para expressivos 95,80% em 2025. Estiveram presentes o vice-prefeito Diego Silveira; o controlador-geral do município, Dr. José Carlos Moura; o secretário de Educação, Bernardo Alcantara; e o subsecretário de Ciência e Tecnologia, Victor Fontes. “Receber o Selo Diamante é a confirmação de que estamos no caminho certo. Transparência não é apenas uma obrigação legal, é um compromisso com a população. Esse reconhecimento mostra que Arraial do Cabo está avançando com responsabilidade, seriedade e respeito ao cidadão”, afirmou o vice-prefeito Diego. O reconhecimento é concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON) e valoriza práticas exemplares de transparência ativa. A auditoria avalia minuciosamente os portais de transparência, verificando se as informações essenciais estão disponíveis de maneira clara, acessível e constantemente atualizada, fortalecendo o controle social e ampliando a confiança da população na gestão pública. Neste ciclo, Arraial do Cabo ampliou seus esforços na implementação de ações voltadas à Governança Pública Digital e à Transformação Digital. Entre os pontos analisados estão Governo Digital, Transparência e LGPD, pilares que indicam o nível de maturidade das instituições públicas e a capacidade de oferecer serviços modernos e eficientes. Ao conquistar o Selo Diamante, Arraial do Cabo consolida seu compromisso com a seriedade, a ética e a boa administração, figurando entre os municípios brasileiros que mais evoluem na modernização da gestão e no fortalecimento das políticas públicas.

Araruama

Araruama recebe neste sábado, 13 de dezembro, a Caravana do Turismo RJ, um projeto itinerante que vem percorrendo vários municípios do estado com o objetivo de promover, valorizar e fortalecer a atividade turística. A ação acontece no distrito de São Vicente, na Praça de São Vicente, a partir das 13h. Desde o início de dezembro, a Caravana tem passado por 12 cidades do Rio de Janeiro, levando palestras formativas, atrações culturais e um espaço dedicado à comercialização de produtos do turismo rural e do artesanato local. Em Araruama, não será diferente: durante todo o evento, ficará montada uma estrutura fixa para exposição e venda, valorizando a identidade regional e incentivando a economia criativa e rural. A prefeita, Daniela Soares, reforçou o impacto positivo e estratégico da parceria. “Essa parceria com o governo do Estado e demais parceiros nos possibilita trazer a Caravana pela primeira vez em Araruama. E escolhermos São Vicente porque é o distrito mais populoso, e é importante para o distrito receber também toda essa magia do Natal. Esse é um momento de confraternização entre as famílias, e o Natal traz esse espírito de união e esperança, que é tão importante”, afirmou.

Cabo Frio

A empresa Pirotécnica Importação e Exportação venceu a licitação da prefeitura de Cabo Frio e será a responsável pela queima de fogos no Réveillon, Festa da Padroeira, Encenação da Paixão de Cristo e Aniversário da Cidade. O extrato do Termo de Homologação do contrato foi publicado, ontem, em edição extra do Diário Oficial. A Pirotécnica venceu o pregão com o lance de R$ 4 milhões 960 mil Reais. O espetáculo pirotécnico na vidrada do ano em Cabo Frio, de acordo com o Edital, terá duração de dez minutos, e val acontecer em dois pontos: Praia do Forte e Tamoios. A queima de fogos vai contar com duas balsas oceânicas em Cabo Frio e uma no segundo distrito. A prefeitura estima que o espetáculo pirotécnico deve atrair um público estimado em um milhão de pessoas para o Réveillon na praia do Forte.

Saquarema

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, o IBAM, será o responsável pela organização do novo concurso público da prefeitura de Saquarema, para preenchimento de 1.794 vagas. O nome da instituição foi confirmado no Portal Nacional de Contratações Públicas e a dispensa de licitação divulgada no Diário Oficial. Agora, à prefeitura aguarda a assinatura do contrato para divulgar os três editais, contemplando oportunidades nas áreas de Educação, Segundo o termo de referência, serão 1.754 vagas de nível médio e 40 de nível superior, com a maioria concentrada na Educação que oferecerá 1.268 vagas, entre elas professor. A Segurança terá 309 vagas, entre elas quarda municipal e guarda vida. Saúde – 21 / vagas. inclusive, para Agente Comunitário de Saúde. Os salários ainda não foram divulgados.

Búzios

Os surfistas Pedro Gabriel de Cabo Frio e Aysha Katto de Búzios seguem se destacando no mundial junior que está sendo disputado em Lima no Perú. A bicampeã brașileira Sub-18 de 2024 e 2025, Aysha Ratto, mostrou muita frieza para esperar por uma onda com potencial, para conseguir os 4,54 pontos que precisava para se classificar e vencer a bateria. Ela garantiu classificação para a quarta fase e um lugar entre as 24 melhores do mundo. Aysha Ratto agora enfrenta a argentina Victoria Muñoz, a chinesa Jin Shuran e a surfista Lola Groube, da Nova Zelândia. A Seleção Brasileira Sub-18 masculina avançou com força máxima, para a quarta fase da principal competição das categorias de base do surf no mundo. A categoria começou com 134 surtistas representando um número recorde de 57 países. Após seis dias de competição, 36 competidores de 20 nações, continuam na disputa pela medalha de ouro.

Iguaba Grande

A Abertura Oficial do Natal acontece às 18h, no sábado, dia 13, na Praça Edyla Pinheiro, e o nosso bom velhinho já garantiu presença para trazer toda a magia e alegria dessa época tão especial. Mas atenção! O Papai Noel estará em nosso município somente neste sábado (13).A agenda dele está lotada e tem muitas crianças pelo mundo esperando essa visita encantadora.

São Pedro da Aldeia

A Casa do Papai Noel está de portas abertas para visitação gratuita. Arraste para o lado e confira também as informações sobre o funcionamento especial da Casa do Papai Noel Azul, dedicado às crianças e pessoas com TEA ou sensibilidades sensoriais. A Secretaria de Cultura preparou tudo com muito carinho para uma experiência acolhedora. O Bom Velhinho estará presente no espaço de terça a domingo, das 19h às 22h. Mas atenção: não haverá funcionamento nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Esperamos você!