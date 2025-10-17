O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 17

Araruama

A Prefeitura de Araruama preparou uma programação especial para celebrar o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização sobre a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama. No dia 18 de outubro, a cidade recebe a campanha “Se cuida. Juntos pela vida. Juntos pela prevenção”, que vai acontecer na Praça da Bíblia, das 8h às 14h. No evento, serão oferecidos atendimentos com mastologista e vacinação contra DT, Hepatite B e Influenza. A programação inclui ainda oficinas do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) de designer de sobrancelhas, tranças, manicure e massagem. Para reforçar a mensagem de mobilização, também está prevista uma caminhada simbólica pela vida, em defesa da saúde da mulher e da importância da informação. “O diagnóstico precoce salva vidas, e a informação é o primeiro passo para a prevenção. Nosso objetivo é promover um dia de cuidado, carinho e conscientização, reforçando que saúde é um direito de todos e um dever coletivo. Queremos que as mulheres de Araruama se sintam acolhidas e incentivadas a cuidar de si”, ressaltou a prefeita Daniela Soares.

Iguaba Grande

Prepare-se para a adrenalina, a técnica e a emoção do maior evento de Muay Thai da região! No dia 24 de outubro, a Praça da Estação vai tremer com os combates que prometem levantar o público e mostrar o melhor das artes marciais. Serão grandes disputas, atletas de alto nível e muita energia em um evento que já virou referência no cenário esportivo de Iguaba Grande.

Búzios

O presidente da Associação do Bugreiros de Búzios, Cássio Renato, disse que vai pedir ao prefeito Alexandre Martins o veto total ao projeto de lei aprovado ontem pela Câmara que aumentou de 80 para 93 o número de permissões para a exploração do serviço. O proejto, de autoria do vereador Adiel da Silva Vieira, o Dida Gabarito, foi aprovado com o voto de minerva do presidente, Vereador Vitor Santos, ignorando o parecer da Comissão de Constituição e Justiça que considerou a medida inconstitucional. Votaram a favor, além de Dida Gabarito e Vitor Santos, três vereadores da base do governo Alexandre Martins: Anderson Chaves, Tony Russo e Josué Pereira. Votaram contra o aumento do número de lincenças de bugres na cidade. Os vereadores Aurélio Barros, Raphael Braga, Felipe Lopes e Uriel da Costa.

Cabo Frio

O governador do Estado do Rio, Claudio Castro, pode se tornar cidadão Cabofriense. A proposta, de autoria do presidente da Câmara, Vagner Azevedo Simão, o “Vaguinho” está em tramitação na Câmara e caso aprovada pode trazer o governador a sessão Solene de aniversario de 410 anos da cidade no Clube Tamoyo. Cláudio Castro nasceu em Santos, São Paulo, mas ainda criança se mudou para o Rio. Em 2005, formou-se em Direito pela UniverCidade. Advogado, também é músico, compositor e cantor, autor de dois albuns de música. O vereador Vaguinho lembra que em agosto de 2020 Cláudio Castro assumiu interinamente o Governo do Estado em decorrência do afastamento do titular Wilson Witzel. Assumiu o Governo do Estado definitivamente, em 1º de maio de 2021

e realizou uma série de realizacões por Cabo Frio.

São Pedro da Aldeia

O Dia D da Campanha Nacional de multivacinação em São Pedro da Aldeia acontecerá em todas as unidades de saúde do município, das oito da manhã às cinco da tarde. Nos ESF do Parque Arruda, Recanto das Orquídeas, Retiro e nas UBS da Cruz e Três Vendas, a vacinação, de acordo com a secretaria de Saúde aldeense, será realizada das oito da manhã a uma da tarde.

Arraial do Cabo

O lutador cabista Alexandre Pantoja já tem data para retornar ao octógono para a quinta defesa do cinturão dos moscas: 6 de dezembo no UFC 323, em Las Vegas. Pantoja vai enfrentar Joshua Van para tentar seguir sendo dono de sua divisão.

Saquarema

A edição 2.026 do Aloha Spiriti em Saquarema terá duas travessias aquáticas: uma na Lagoa e outa no mar. A novidade foi anunciada, ontem, pela organização da prova. Saquarema abre, entre os dias 13 e 22 de março o maior festival de esportes náuticos da América Latina. O Aloha em Saquarema vai reeditando a travessia de três quilômetros e oitocentos metros na lagoa para atletas que gostam de águas tranquilas e outra no mar, na arena em Itaúna, voltada para atletas experientes.

Casimiro de Abreu

O Tribunal Regional Eleitoral manteve a cassação do mandato do vereador reeleito de Casimiro de Abreu, Pedro Gadelha por compra de votos nas eleições de 2024. Por maioria, os desembargadores seguiram o voto divergente do desembargador Rafael Estrela, que manteve a cassação do mandato e a multa de 5 mil UFIRs, mas afastou a pena de inelegibilidade, que deverá ser analisada em outra ação. De acordo com o Ministério Público Eleitoral Pedro Gadelha, foi beneficiado por um esquema de compra de votos durante o pleito do ano passado. Na ocasião, uma equipe de fiscalização do TRE prendeu em flagrante um homem com R$ 2.400 Reais, uma lista com 14 nomes de eleitores e centenas de santinhos do candidato. A denúncia indicou que o homem preso era o assessor parlamentar Glauco Pereira da Penha, que estaria comprando votos em nome do vereador.