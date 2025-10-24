O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 24

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Segurança, está preparando uma grande operação para garantir tranquilidade e proteção durante a Expo Araruama 2025, que acontecerá de 30 de outubro a 2 de novembro, no Parque de Exposição Agropecuária, localizado no bairro Fazendinha. Nessa sexta-feira (24), foi realizada uma reunião entre a Secretaria Municipal de Segurança e outras secretarias envolvidas no evento para acertar as estratégias de segurança que serão adotadas nos dias da Expo. Ficou decidido que, até chegar na entrada principal do evento, o público passará por duas revistas. O objetivo é evitar a entrada de pessoas com armas, objetos perfurantes, garrafas de vidro ou coolers. Além disso, cães farejadores estarão no local para identificar tentativas de entrada com drogas, o que será terminantemente proibido. O secretário municipal de Segurança, Pedro Ivo, destacou o comprometimento de toda a equipe no planejamento das ações preventivas. “Estamos trabalhando com afinco, realizando uma grande força-tarefa, com reuniões semanais com toda a equipe de segurança envolvida. Com certeza será um evento para toda a família comparecer com tranquilidade e segurança nos quatro dias da Expo Araruama 2025”, afirmou o secretário. A entrada de pessoas com deficiência será feita pela lateral do parque de exposição agropecuária, garantindo mais conforto e acessibilidade. A ação contará com a participação integrada da Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Municipal e Corpo de Bombeiros, atuando tanto na parte interna, quanto externa do parque e também nas vias que o margeiam, com o apoio de viaturas de trânsito. No total, 134 profissionais estarão diretamente envolvidos na segurança do evento — sendo 70 agentes de uma empresa privada de segurança, 40 guardas municipais, 22 policiais militares e 2 policiais civis. Dentro do parque de exposição haverá um estande com representantes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, para garantir um atendimento rápido e integrado em caso de qualquer ocorrência. Na área da saúde, o evento também contará com duas ambulâncias de prontidão durante todos os dias da Expo. Com essa estrutura reforçada, a Expo Araruama 2025 promete ser um evento seguro, organizado e acolhedor — à altura da tradição que faz dessa festa uma das mais esperadas do calendário araruamense.

Búzios

O Projeto de Lei do vereador Dida Gabarito para aumento de número de Buggys, em Búzios, já foi parar na justiça. Segundo o presidente da associação dos buggys, Cássio Renato, seus advogados já estão atuando para que continue apenas os oitenta e não oitenta e três, conforme quer o nobre edil. Dizem que Dida Gabarito foi avisado, mas não quis recuar. E agora?

Iguaba Grande

O fim de semana promete muita emoção e adrenalina, porque neste sábado (25) acontece o Iguafight, na Praça da Estação, a partir das 16h! Serão grandes combates, atletas de várias cidades e um verdadeiro espetáculo de força, técnica e superação!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, segue trabalhando intensamente em diversos bairros do município. No bairro Mato Grosso, foi feita a retirada de galhos e entulhos, garantindo ruas mais limpas e seguras. Na estrada da Prainha, no Rio Mole Pequeno (Sampaio Corrêa), foram realizados serviços de roçada com trator articulado, patrolamento e colocação de saibro, assegurando maior segurança, trafegabilidade e conservação dessa importante via, que liga Saquarema a Rio Bonito. Além disso, as equipes realizaram varrição em diversas ruas, contribuindo para a limpeza urbana e o bem-estar da população.

Arraial do Cabo

Não é história de pescador. Em Arraial do Cabo um Mero-preto gigante foi pescado por um grupo de pescadores na Praia Grande. E em tempos de redes sociais a pescaria foi regitrada em vídeo. Um encontro raro com o gigante do mar foi compartilhado pelo perfil “Aloha Praia Grande”, revelando a grandeza do animal, considerado um símbolo da biodiversidade marinha. Protegido por lei desde 2002, Mero está ameaçado de extinção, e sua captura é proibida em todo o território nacional. Os pescadores cabistas mostraram consciência ambiental e respeito à vida marinha e devolveram o peixe ao mar, garantindo sua sobrevivência e contribuindo para a preservação da espécie. O Mero é a maior garoupa do Oceano Atlântico podendo ultrapassar 3 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos, além de ser uma das maiores espécies de peixe do litoral brasileiro.

Cabo Frio

A Praça de São Benedito, na Passagem, em Cabo Frio, vai virar uma sala de cinema ao ar livre nesta sexta-feira com a exibição do filme “Câncer com Ascendente em Virgem” por conta da campanha Outubro Rosa de conscientização do câncer de mama. A sessão esta marcada para as sete da noite. Inspirado em uma historia real, o longa da diretora Rosane Svartman conta a história de Clara, professora de matemática que faz sucesso como influenciadora educacional em seu canal na internet.

São Pedro da Aldeia

Uma manifestação de protesto, neste domingo, em São Pedro da Aldeia contra a violência no trânsito vai lembrar as onze mortes de ciclistas nas ruas da região. O ato convocado pela organizadora do Pedal Solidário, Vanusia Manhanini, está marcado para às oito da manhã na RJ-140, na altura do Supermercado Sempre Tem, local onde o presidente da Associçaõ de ciclistas de São Pedro da Aldeia Marcelo Neves, morreu atropelado no sábado passado. Vanusia convocou as pessoas que precisam usar a bicicleta como meio de transporte, diarimente, para se deslocar para o trabalho, levar as crianças para a escola ou a família para igreja a participar da manifestação.