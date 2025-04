O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 25

Iguaba Grande

O vereador Alan Rodrigues está completando mais uma primavera nesta sexta-feira (25). Segundo informações, o primeiro presente recebido foi do colega, o vereador Luciano Silva. O Sombra estava atrás do poste e viu tudo.

São Pedro da Aldeia

O ilustrador e designer gráfico da prefeitura de São Pedro da Aldeia, Rogério Laurentino da Silva, conhecido como Rogério Zera, de 41 anos, morreu, ontem, após ser atropelado por um carro na RJ-140, pista que liga Sac edro da Aldeia a Cabo Frio. Rogério foi atingido quando trafegava de bicicleta pelo acostamento da rodovia por um Volkswagen UP — que, segundo testemunhas, estava em alta velocidade. O motorista contou que seguia para o trabalho quando teria sido fechado por outro veículo. Ao tentar desviar, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou, atingindo ogerio. O disgner morreu no local. O prefeito aldeensse Fábio do Pastel disse, numa rede social, que Zera foi muito mais do que um profissional dedicado. Era um ser humano generoso, sensível e sempre pronto a contribuir, com carinho, em tudo o que fazia. Rogério deixar mulher e um casal de filhos.

Búzios

João Paulo Barros, de 19 anos, será o primeiro piloto autista a disputar uma etapa do Campeonato Carioca Unificado de Motocross e Supercross, que acontece neste fim de semana na Fazenda Cunha Bueno, em José Gonçalves. João Paulo é filho do vereador de Búzios Aurélio Barros. O rapaz foi diagnosticado com autismo na infância e encontrou nas motos um canal de expressão e disciplina. Ele treina com regularidade, tem familiaridade técnica com os motores, acompanha com atenção o circuito competitivo e conhece o funcionamento de cada componente da moto que pilota. A competição marca a grande final da temporada 2024 e a Abertura Oficial da temporada 2025 e vai reunir os melhores pilotos do estado em diferentes categorias. O evento tem inicio amanha, as dez da manha, com treino livre seguido de treino cronometrado. As corridas tem inicio a uma e meia da tarde com as categorias MX-5 e MX-6.

Cabo Frio

A fofoca de hoje em Cabo Frio é de um suposto secretário do governo do Dr. Serginho ter se juntado a oposição. Diz O SOMBRA que a reunião contou com um ex-prefeito, um ex-deputado estadual, ex-vereadores, um blogueiro conhecido nos bastidores da política local e um político cabo-friense, atualmente com atuação na capital do estado do Rio de Janeiro.

Arraial do Cabo

A próxima edição do CRAS Itinerante vai acontecer no dia 29 de abril, terça-feira, das 10h às 16h, na Associação de Moradores e Amigos do Parque das Garças, no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Nesta edição, os participantes terão acesso a serviços como: documentação básica civil; Orientação sobre programas sociais disponíveis; Informações sobre direitos e benefícios; Inscrições para programas de assistência; Atividades de convivência e fortalecimento de vínculos; ID Jovem; Trabalho e Renda; Inclusão e atualização do Cadastro Único; Programa Criança Feliz; Serviço de barbeiro (corte), na parte da manhã; Aferição de pressão; Medição de glicose; Atualização de caderneta de vacinação; Testagem de ISTs; Orientações sobre cuidados preventivos; Avaliação bucal e aplicação de flúor e entrega de kit de higiene bucal para crianças. Os serviços de saúde serão oferecidos das 10h às 13h. A Associação de Moradores e Amigos do Parque das Garças fica localizada na Rua Castelo, número 04.

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Políticas Sociais, vai fortalecer os laços de amor, respeito e cidadania, com a realização do evento Alianças da União, ação do Programa Laços que vai oferecer a 20 casais de baixa renda a oportunidade de oficializar sua união de forma gratuita. Para participar, os noivos devem ser assistidos por um dos CRAS do município e realizar a inscrição até 10/05. A cerimônia será no dia 30/05, às 16h, na Praça Menino João Hélio, com programação aberta ao público, incluindo exposição de carros antigos. Documentos necessários: , Identidade e CPF, Certidões originais, Comprovante de residência (pelo menos 1 noivo de Araruama) e Folha resumo do Cadastro Único.

Saquarema

Para comemorar os 184 da cidade de Saquarema, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo, realizará o evento Turistando em Saquá! A ação acontecerá em todos os finais de semana do mês de maio. Para se inscrever, os interessados deverão entrar em contato com a Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Turismo pelo WhatsApp (22) 99984-4441. No início do evento, o participante deverá apresentar o comprovante de residência. Os passeios ocorrerão nos dias 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 e 25 de maio, sempre com ponto de encontro no Centro de Atendimento ao Turista, localizado na Travessa Francisco Vignoli, Centro (antigo DETRAN). A cada passeio, serão disponibilizadas 16 vagas (turno manhã ou turno tarde) e, em caso de chuva, o passeio será cancelado. Os roteiros com horários na manhã (08 às 12 horas) e tarde (14 às 17 horas) estão disponíveis no site da Prefeitura. Acesse o link na bio e confira.