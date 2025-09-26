O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 26

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia Marcio Soares de Souza usou a Tribuna da Câmara, ontem, para mandar um recado para o prefeito de Cabo Frio Sérgio Azevedo, o Doutor Sérginho: “Cuide da cidade de Cabo Frio porque o nosso cobertor e muito curto”, disse o vereador. Segundo Márcio Soares, 40% dos atendimentos no Pronto-Socorro aldeense são de pessoas de Cabo Frio. Ele lembrou que o município, ao contrário de São Pedro da Aldeia, tem dinheiro de sobra por conta dos royalties. O vereador contou que esteve no Pronto-Socorro anteontem para visitar uma pessoa com o fêmur quebrado e enteder a demora na transfêrência e foi informado que a unidade tem 13 pacientes de Cabo Frio internados.

Arraial do Cabo

A escritora carioca Thalita Rebouças e a primeira autora confirmada no LiterArraial 2025, a feira literária do município. A autora de sucessos como Tudo por um Pop Star, Fala Sério, Mãe! e Ela Disse, Ele Disse vai ministrar paletra na próxima quarta-feira, as sete e meia da noite.

Saquarema

Saquarema vai conhecer neste domingo o grande campeão do Municipal de Futebol Amador – Veteranos. Brasiléia e Cirrose disputam o título em jogo marcado para nove e meia da manhã no Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Bacaxá.

Cabo Frio

Cerca de cem mil pessoas são esperadas na Feira Forte, que acontece de 20 a 23 de novembro, no Espaço de Eventos de Cabo Frio. A Feira tem mais de 80% dos estandes comercializados. Do total de 234 espaços disponíveis, cerca de 193 estão vendidos, restando cerca de 25% na área de varejo e apenas quatro na construção civil. De acordo com o presidente da Associação Luta Pelo Comércio de Cabo Frio, Wagner Lucas Oliveros (responsável pela organização da Feira + Forte), os segmentos de alimentação, automotivo, artesanato e food truck ja estão totalmente esgotados. Wagner frisa que a data foi estrategicamente escolhida por coincidir com o feriado da Consciệncia Negra e por anteceder a Black Friday e o Natal, dois dos momentos mais fortes do calendário do comércio para gerar oportunidades concretas não só para o comércio e a indústria locais, mas princinalmente para o consumidor.

Búzios

Nesta quinta-feira (25), a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosangela Gomes, realizou visita à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda de Búzios. A secretária estadual esteve acompanhada da secretária da Mulher do município, Daniele Guimarães, que participou de toda a agenda oficial. Antes da visita à secretaria, a titular da pasta municipal, Josiani Meira, participou de uma roda de conversa no Mercado do Pescador com Rosangela Gomes, Daniele Guimarães e o prefeito Alexandre Martins, além de outras autoridades municipais e representantes de entidades locais. O encontro reuniu marisqueiras, quilombolas e caiçaras e teve como objetivo ouvir as comunidades tradicionais e reafirmar a importância da cultura de Búzios, marcada pela ancestralidade quilombola, caiçara e marisqueira.

Iguaba Grande

Nesta quinta-feira (25), a Prefeitura de Iguaba Grande participou de uma reunião na Secretaria de Estado de Saúde para tratar da futura construção do novo Hospital Municipal de Iguaba Grande e apresentar o projeto à gestão estadual. O encontro contou com a presença do vice-prefeito Marciley Lessa, que representou oficialmente o prefeito Fabinho, acompanhado da secretária de Saúde Karin Netto. Também participaram o vereador Renatinho, o deputado federal Áureo Ribeiro e a secretária estadual de Saúde, Cláudia Mello.

Araruama

A Prefeitura vai realizar o Araruama Gospel Fest 2025, um dos maiores encontros de música cristã da região. O evento vai acontecer nos dias 17 e 18 de outubro, na Praça Menino João Hélio, reunindo grandes nomes do cenário gospel em apresentações gratuitas e abertas ao público. A iniciativa tem como objetivo celebrar a fé, promover a cultura e proporcionar momentos de união para as famílias, fortalecendo a tradição de eventos musicais que movimentam a cidade. Programação musical

17 de outubro (sexta-feira)

*20h- Banda Tempus

*22h – Eli Soares

18 de outubro (sábado)

*20h – Lukas Agostinho

*22h – Rose Nascimento