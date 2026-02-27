O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 27



A Cabana do Pescador está livre do risco de demolição. O espaço será revitalizado e passará a funcionar como Centro Cultural e Turístico voltado às atividades ligadas ao mar. Audiência na justiça Federal, ontem, também decidiu que os três herdeiros de Jamil dos Anjos, último ocupante da cabana, serão indenizados em R$ 450 mil e receberão licença para explorar três quiosques. A origem dos recursos para o pagamento — se por meio do Fundo Municipal de Turismo ou de verba própria do município — ainda será definida. Representantes da Secretaria do Patrimônio da União (SPU) manifestaram concordância em repassar o domínio da área ao município. O projeto da prefeitura que prevê a utilização do espaço para manitestações culturais e turísticas, sem agressão ao meio ambiente também foi aprovado. Entre as propostas está a criação de uma sala temática sobre meio ambiente e turismo, aue funcionará como apoio à trilha do Morro do Vigia.

O vereador e presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia, Jean Pierre, vai está na próxima quarta-feira no Programa Bom Dia Litoral e já falou que falar de tudo. Claro que vai ser perguntado sobre os últimos acontecimentos e discussões com o vereador, Pedro Abreu. Aguardem!

Nesta segunda-feira (02), a partir das 18h, a Prefeitura de Saquarema inaugura o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), na Cidade da Saúde! Um espaço moderno, com equipamentos de ponta e equipes especializadas, que vai oferecer diversos serviços gratuitos para cuidar do sorriso e da saúde da população. Rua Estudante Elcira de Oliveira Coutinho, na Cidade da Saúde, no bairro Verde Vale! Quando? Segunda-feira, dia 02, às 18h!

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, informa que, a partir daa 18h deste domingo (1º), haverá alterações no ordenamento viário da Praia Grande. As mudanças envolvem ajustes no estacionamento, com proibição de parada em ambos os lados em trechos específicos, além de readequação de vagas de carga e descarga. As intervenções atingem as ruas Antônio Teixeira, Carlos Gomes e Epitáfio Pessoa. O trecho impactado conecta a Avenida Hermes Barcelos à Avenida Liberdade, na região do Canal. De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana, a principal finalidade das mudanças é viabilizar uma nova rota de ônibus circular, integrada à frota municipal. O novo trajeto permitirá que o transporte coletivo atenda diretamente prédios públicos e serviços essenciais, como a Policlínica, ampliando o acesso da população e promovendo maior eficiência na mobilidade urbana. Entre as adequações previstas estão a criação de vagas de carga e descarga no início da Rua Epitáfio Pessoa e na Travessa Miguel Ângelo, além da implantação de novas vagas nas ruas José Francisco e São Francisco de Assis. Também serão disponibilizadas vagas de estacionamento rápido, com limite de 15 minutos, na rotatória da Praia Grande, bem como espaços exclusivos para motocicletas, bicicletas e veículos elétricos.

A ex-vereadora de Búzios Gladys Pereira Rodrigues da Costa passou ontem por uma audiência de custódia em Benfica, no Rio de Janeiro, para onde foi transferida na quarta-feira. A ex-vereadora vai continuar presa, acusada de peculato e associação criminosa pela q de “rachadinha” na Câmara, no período entre 2017 a 2020. Gladys foi denunciada pelos ex assessores. O juiz também determinou medidas cautelares a outros três assessores de Gladys considerados réus no processo: Tamiles Gomes, Flavio Lopes Gomes e Paulo Ferreira Gomes Filho. A defesa prepara agora o pedido de Habeas Corpus no Tribunal de Justiça.

A prefeita de Araruama, Daniela Soares, em nota divulgada numa rede social informou que está acompanhando os impactos das chuvas na cidade e monitorando os pontos críticos. Daniela disse que devido ao volume de água as aulas na rede municipal estão supensas. Em Saquarema, chove desde a madrugada desta sexta-feira. Moradores de Vilatur relatam que são muitas as ruas alagadas principalmente próximo a reserva da lagoa vermelha. No bairro Jardim Ipitangas, além da chuva moradores sofrem com a falta de energia desde às seis da manhã. Em Cabo Frio, são diversos os pontos de alagamento, entre eles a Tavessa Mário Fisher nos fundos da prefeitura, rodoviária, Passagem.