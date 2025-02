O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta sexta-feira, dia 28

Araruama

A Câmara de Araruama vai comprar um veículo Utilitário tipo SUV com blindagem nível três, capaz de suportar disparos de fuzis M16, AR-15, AK-47, FAL destinado ao transporte do presidente, vereador José Magno Martins, o Magno “Djeco” e dos demais vereadores. A licitação, prevista para o próximo dia 12, tem valor máximo de pouco mais de R$ 300 mil e estabelece que a blindagem deverá ser originária de fábrica ou ser executada por empresa credenciada com certificação de fábrica/montadora e detentora do respectivo Título de Registro ou Certificado de Registro emitido pelo Exército. O anúncio da compra do veículo provocou uma enxurrada de críticas da população. A cidade enfrenta crescimento nos índices de criminalidade e nenhuma ação objetiva para conter a violência, enquanto os vereadores garantem sua própria proteção com dinheiro público.

Cabo Frio

Cabo Frio agora tem Disque Acolhimento para pessoas em situação de rua. A Prefeitura lançou um canal 24h para atendimento e assistência. São equipes especializadas para oferecer acolhimento e suporte. O serviço funciona o dia todo e permite o envio de localização e fotos para agilizar o atendimento. Quem aceitar a ajuda será encaminhado para um local seguro, com alimentação, banho e assistência médica.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia divulgou nota, ontem, após o jornalismo da Litoral FM, revelar que o prefeito Carlos Fábio da Silva, o Fábio do Pastel, foi denunciado ao Ministério Público Federal pelo Movimento de Preservação da Laguna de Araruama por crime ambiental e dragagem irregular. A secretaria de Meio Ambiente diz que todos os resíduos de algas mortas retirados das praias de Camerum, Mossoró e Boqueirão, estão sendo encaminhados para um Centro de Tratamento de Resíduos devidamente licenciado, na Cruz e ressalta que todas as licenças do espaço estão em conformidade com as leis. A denúncia ao MPF questiona, entretanto, a dragagem que esta sendo executada sem acompanhamento técnico e monitoramento ambiental. Os ambientalista pedem ao MPF que a Prefeitura e o INEA apresentem as licenças ambientais para a remoção das algas.

Arraial do Cabo

A Secretaria de Mobilidade Urbana de Arraial do Cabo ampliou o monitoramento do trânsito na cidade durante o Carnaval, utilizando cameras de segurança próprias e também da iniciativa privada. Os equipamentos foram instalados em pontos específicos do município e já estão em operação. A vigilância está sendo feita em áreas e regiões estrategicas como a Praça do Cova, Pórtico de entrada. Praia Grande, Praia dos Anjos e Prainha. O objetivo e monitorar a fluidez e infrações de trânsito e também o transporte coletivo. Os agentes de mobilidade vão fazer o monitoramento, indicando os locais com mais retenção e infrações de transito para a Guarda Municipal. Uma central foi montada e, além das câmeras da Prefeitura, conta com o apoio de moradores e comerciantes, que cederam as imagens das câmeras para intensificar ainda mais a vigilância.

Iguaba Grande

Tudo pronto para o Iguafolia! A expectativa é que aproximadamente 50 mil foliões se reúnam em Iguaba, para aproveitar os 5 dias de muita animação e alegria. Fique ligado nas atrações que vão rolar na Praça da Estação e prepare-se para a folia que começa nesta sexta-feira (28).

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios recebeu, nesta quinta-feira (27), a audiência pública de apresentação do relatório fiscal do terceiro quadrimestre de 2024. A apresentação do relatório cumpre a obrigatoriedade prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Conforme o documento apresentado pela Controladoria-Geral do Município, a receita arrecadada em Búzios de janeiro a dezembro de 2024 foi de R$ 635.897.082,11; 4,99% acima da receita orçada para o período (R$ 605.652.124,43). O quadro comparativo da arrecadação apontou evolução de 13,66% na arrecadação própria e de 9,19% na receita de transferências, comparadas ao terceiro quadrimestre de 2023. O relatório também apontou que foram cumpridos os limites mínimos constitucionais de gastos com Saúde (15%), Educação (25%) e Fundeb (70%), aplicados com recursos próprios. Essas despesas alcançaram respectivamente os percentuais de 29,68% (R$ R$72.665.314,51); 25,84% (R$62.392.606,97) e 97,04% (R$ 56.829.075,60). Já o índice de gasto com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida (R$556.015.316,20) foi de 48,22%, sendo 54% o limite máximo estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A despesa com pessoal de janeiro a dezembro de 2024 totalizou R$268.165.374,07. A audiência foi conduzida pelo presidente em exercício da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Raphael Braga (PRD), e contou com a participação dos vereadores Felipe Lopes (DC), Uriel da Saúde (Republicanos) e Anderson Chaves (Republicanos), do Secretário Municipal de Finanças e Arrecadação, André Gonçalves Coutinho, da Controladora-Geral do Município, Luciana de Azevedo Leite Vieira, e de servidores da Controladoria-Geral do Município. Os arquivos do relatório de gestão fiscal e slides apresentados na audiência estão disponíveis no site da Câmara Municipal de Búzios.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue com a construção da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Guarani. Com aproximadamente 384 m², a UBS representará um grande avanço na saúde pública dos moradores do bairro, oferecendo mais conforto, novas especialidades médicas e amplas salas para o atendimento aos pacientes. A unidade também contará com equipes de Agentes Comunitários de Saúde, que farão visitas preventivas às famílias cadastradas, além dos Médicos de Saúde da Família, que atenderão pacientes impossibilitados de se deslocar até a UBS. O local também contará com salas de vacina, consultórios médicos, consultórios odontológicos, salas de exames, salas de procedimentos, espaços administrativos e muito mais. Neste momento, as equipes da Secretaria de Obras Públicas trabalham na execução da pavimentação externa e estacionamento. O emboço e contrapiso de toda a estrutura já está finalizado e as redes elétrica e hidráulica já foram testadas e concluídas. A UBS do Guarani está sendo construída na Rua 3, onde temos a creche Edilena Nunes. Além dela, a Prefeitura também está construindo novos postos de saúde nos bairros Boqueirão, Verde Vale e Madressilva.