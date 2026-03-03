O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 03



Iguaba Grande

O professor Fred de Carvalho voltou para secretaria de Educação. Segundo informações, o professor teve sua volta festejada pelos professores. O moço é querido e prefeito, Fábio Costa, o conduziu ao cargo de subsecretário de Educação. Parabéns!

São Pedro da Aldeia

Os casais que desejam oficializar a união em São Pedro da Aldeia tem até a próxima segunda-feira, para se inscrever no Casamento Comunitário. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos com vagas limitadas. Os interessados devem se inscrever nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), de acordo com os horários de atendimento das unidades. O casamento comunitário é destinado apenas aos noradores de sao Pedro. No momento da inscrição, os interessados devem informar o Número de Identificacão Social do Cadastro Unico e um número de telefone. A celebração será conduzida por um juiz de paz. O casal deve indicar duas testemunhas, que também precisam apresentar cópias da identidade e CPF.

Saquarema

As inscrições para o Curso Preparatório para o ENEM 2026 e Pré-Vestibular de Saquarema terminam nesta terça-feira. O objetivo é ampliar as oportunidades de acesso ao ensino superior, oferecendo aulas gratuitas e de qualidade para os estudantes do município que já concluíram ou estão concluindo o ensino médio. As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo aplicativo COLAB. Após a inscrição, os candidatos deverão realizar a confirmação presencial nos dias 5 e 6, no Centro de Capacitação Profissional Vinícius Vidal. Os interessados em efetivar a matrícula devem apresentar RG, CPF, comprovante de escolaridade e comprovante de residência. O curso contará com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite, com 50 vagas disponíveis por turno. As aulas terão início na próxima segunda-feira e acontecerão de segunda a sexta-feira. Mais intormações podem ser obtidas pelo telefone (22) 9.9727-5977.

Cabo Frio

As consultas ambulatoriais do Hospital Otime Cardoso dos Santos, no Jardim Esperança estão sendo remanejadas outras unidades do município. O objetivo é desocupar ao máximo o espaço pra que as abras do primerio andar da unidade sejam concluidas com mais rapidez. As consultas ambulatoriais de diversas especialidades foram transferidas para o Centro de Saúde Oswaldo Cruz, Hospital Municipal São José Operário, Hospital Municipal da Mulher e ESFs próximas ao Jardim Esperança. O atendimento emergencial está mantido na unidade. Os pacientes estão sendo contactados para orientação. O diretor do Hospital, Antônio Vicente disse que o objetivo do ramenajmento é diminuir o tráfego na área para que a equipe possa acelerar as obras. A secretária de Saúde, Beatriz Trindade, se reuniu com a direção das unidades envolvidas no remanejamento ontem e equipe de obras para traçar os detalhes do planeiamento para os próximos 30 dias.

Araruama

O ex-policial militar e ex-vereador de Araruama Sergio Roberto Egger de Moura e o ex-PM João Carlos Alves Machado tiveram a prisão preventiva decretada pla justiça e são alvo de uma operação do Ministério Público nesta terça-feira que também denunciou outras seis pessoas. De acordo com o MP , o grupo era responsável pela apropriação indevida de imóveis na região, extorsão contra moradores e comerciantes, controle de linhas de transporte clandestino e ameaças a membros do sistema de Justiça e das forças de segurança. Os milicianos se valiam de ameaças e intimidações com o uso de armas de fogo, além da prática de homicídios e roubos. A denúncia afirma que o grupo é liderado pelo ex- vereador Sérgio Roberto Egger de Moura. Os outros seis denunciados atuavam em diterentes funções: o ex-PM João Carlos Alves Machado atuava como pistoleiro, na cobrança de valores e como braço armado do grupo.

Búzios

A prefeitura de Búzios lançou, ontem, o Calendário de Eventos 2026, que prevê 54 eventos ao longo do ano, sendo 19 inéditos e promete movimentar a cidade ao longo de todo o ano, fortalecendo ainda mais o turismo e a economia local. Entre as novidades do calendário estão o Festival de Café e Chocolate, voltado à valorização da gastronomia.