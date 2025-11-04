O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 04

Arraial do Cabo

Com tudo pronto para o início do 3º Festival de Frutos do Mar, Gastronomia e Chopp, que acontece a partir desta sexta-feira (7) em Arraial do Cabo, a Secretaria de Turismo reuniu nesta segunda-feira (3) todos os colaboradores envolvidos na organização do evento. O encontro teve como objetivo alinhar as ações e garantir que cada detalhe esteja em ordem para receber o público com conforto, sabor e segurança. A Praia Grande se prepara para receber um dos festivais mais tradicionais e saborosos da cidade. Ao todo, serão 29 tipos de pratos, sendo R$ 35,00 para os principais (cada), R$ 25,00 para as sobremesas (cada) e chopp com valor tabelado. Além da gastronomia, o evento contará com atrações nacionais e regionais, como Carol Biazin e Ramona Rox, e, claro, um pôr do sol de tirar o fôlego, cortesia da natureza cabista. O evento vai até domingo, dia 9, e promete uma explosão de sabores. Você não pode ficar de fora.

Araruama

Rola na Praça Menino João Hélio, que a vereadora Roberta Barreto, teria deixado o grupo do ex-prefeito, Chiquinho da Educação. Roberta é esposa do ex-secretário Cláudio Barreto. Como diz um amigo de Araruama, “sem água a planta seca”.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, quer autorização da Câmara para remanejar 40% do orçamento no próximo ano sem necessidade de pedir autorização. O governo estima arrecadar e gastar no próximo ano R$ 1 bilhão, 616 milhões de Reais, um aumento de 9,5% em relação ao orçamento previsto para esse ano, que foi estimado em R$ 1 bilhão 475 milhões, de acordo com o projeto de Lei Orçamentária que já está na Câmara. O prefeito Cabofriense pediu também que o projeto tramite em regime de urgência. O site da Câmara de Cabo Frio ainda não diponibilizou a integra do projeto para consulta pública para que a população possa acompanhar a destinação dos investimentos por área que estão previstas nelo anverno nara o próximo ano.

São Pedro da Aldeia

A prefeitura de São Pedro da Aldeia suspendeu a licitação para contratação de empresa especializada em Segurança e Medicina do Trabalho no valor de pouco mais de R$ 6 milhões e meio, após denuncias de irrezulardades e de decisão monocrática do Conselheiro José Gomes Graciosa do TCE. A Secretária de Licitações, contratos e convênios da prefeitura aldeense, Vivian de Carvalho Lobo, explicou que pregão eletrônico está homologado, porem sem assinatura contratual nem assinatura e publicação da Ata de Registro de Preços. Segundo ela, o objetivo da suspensão é examinar os apontamentos feitos pelo TCE, e analiar cada item denunciado paa adotar as medidas de correção administrativa. Ela ressalta ainda que a administração tem o dever de revisar os proprios atos, quando contaminado por vícios ou quando a conveniência e oportunidade assim recomendarem.

Búzios

O suplente de vereador José de DJ tem caminhado todas os dias pela manhã. Segundo informações, ele tá se preparando para assumir uma cadeira na Câmara bem “fininho”. Saúde é o que interessa.