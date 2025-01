O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 07

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Fazenda, já está disponibilizando o carnê do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, 2025, aos moradores e pessoas que possuem imóveis no município. Os carnês já vão começar a ser entregues pelos Correios nas casas dos contribuintes. O imposto pode ser quitado à vista ou parcelado em até 9 vezes. Para quem decidir pela cota única, que pode ser paga até o dia 24 de janeiro ganha um desconto de 10%. Já o contribuinte que optar pela cota única que pode ser paga até o dia 25 de fevereiro, o desconto é de 5%. O interessado também pode pegar a guia de IPTU pessoalmente na sala de Tributos, na sede da prefeitura, que fica na Rua John Kennedy, Centro. Nos distritos de São Vicente e Praia Seca a pessoa também tem a opção de pegar a guia de IPTU nas subprefeituras. Além disso, o contribuinte pode fazer a retirada através da internet, no site da prefeitura, por meio do link abaixo. https://araruama.govbr.cloud:8443/cidadao/servlet/br.com.cetil.ar.jvlle.hcarnealvara?1

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Doutor Serginho, apesar da crise financeira, aumentou em 36,72% a despesa com cargos em comissão da prefeitura de Cabo Frio, de acordo com a reforma administrativa que tramita na Câmara. O impacto financeiro nos cofres públicos passa de R$ 45 para R$ 61 milhões ao ano. Serginho aumentou o número de secretarias de 17 para 22 e os salários dos secretários de pouco mais de R$ 8 mil e 500 Reais para R$ 12 mil e 500. Ele também aumentou de 35 para 50 o número de secretários adjuntos com salários que superam os R$ 8 mil Reais. O número de superintendentes passou de 92 para 149 com salário de pouco mais de R$ 5 mil Reais cada. O número de supervisores na prefeitura passa de 170 para 293 com salário de R$ 4 mil Reais. O prefeito exonerou através de decreto, publicado na edição de ontem do Diário Oficial 1.588 servidores que ocupavam esses cargos em comissões e funções gratificadas.

Búzios

O ex-vereador, presidente da Câmara e candidato derrotado nas eleiçoes de Búzios, Rafael Aguar, assumiu ontem a sub-prefeitura de Maria Joaquina. O ex-vereador disse, numa rede social, ter um carinho imenso e conhecer profundamente o lugar. Rafael Aguiar frisou que a missão dele será unir forças por melhorias reais e resolver os desafios que os morado res enfrentam no dia a dia. Ele prometeu focar em cuidar das ruas, levar mais segurança para o bairro, dar atenção aos moradores e jovens e lutar por mais oportunidades. O sub-prefeito garantiu que vai ouvir cada morador e frisou que acredita que é possível transformar Maria Joaquina em um lugar ainda melhor para viver através de um trabalho sério, com coração e pé no chão. Além de Maria Joaquina serão criadas subprefeituras em Jardim Esperança, Tamoios e Peró.

Saquarema

Um objeto voador não identificado foi avistado ontem a noite no céu de Saquarema e registrado por diversos moradores em fotos e vídeos. As imagens não demoraram para ganhar as redes sociais e o objeto, plano e azul, virar o centro de um debate acalorado. Quem acredita em vida extraterrestre garantia que não era um drone nem balão meteorológico e lembrava que o Brasil tem registro de diversas aparições. Já os religiosos afirmaram ver sinais da vinda de Jesus enquanto outros garantiam se tratar do movimento de alinhamento de seis planetas vioível no céu neste mês de janeiro. Há 44 anos, em março de 1980, uma multidão de mais de 10 mil pessoas se reuniu em uma fazenda de Casimiro de Abreu par acompanhar o pouso de uma nave extraterrestre anunciada por Edílcio Barbosa, que acreditava que os alienígenas precisavam passar uma mensagem mas, os extraterrestres não apareceram.

Arraial do Cabo

Quem está rindo a toa em Arraial do Cabo é Dioguinho Supremo. O moço agora vai cuidar das licitações no município. Visto sempre com seu lindo cão e aquele chinelo branco pela cidade o que não falta é sorriso. E tem mais, Dioguinho, é braço direito do secretário, Thiago Fantinha. Na academia Inovi, Dioguinho, não desgruda do secretário, Thiago Fantinha.

Iguaba Grande

A secretaria de Educação de Iguaba Grande (SEDUC) abriu, nesta segunda-feira (06), as inscrições da pré-matrícula on-line para os alunos, que pretendem ingressar em escolas da rede municipal de ensino. O processo deverá ser realizado pela internet, por meio do endereço: prematriculaiguabagrande.com.br. Esta etapa é destinada para alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Para realizar o processo é necessário o preenchimento do formulário disponibilizado no site com os dados do estudante e do seu responsável, além de informações sobre o domicílio e ano pretendido.

O prazo para a realização da pré-matrícula vai até o dia 10 de janeiro. Os responsáveis que não conseguirem uma vaga imediata poderão se inscrever para o cadastro de reserva. Vale destacar que aqueles que tiverem dificuldades para acessar o site da pré-matrícula, poderão procurar ajuda no auditório da Prefeitura Municipal dos dias 6 a 10 de janeiro, das 08h às 16h.

São Pedro da Aldeia

O prazo para pagamento em cota única com 10% de desconto do IPTU vai até 28 de fevereiro. Em caso de dúvidas, envie um e-mail para sefaz@pmspa.rj.gov.br.