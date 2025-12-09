O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Araruama

Nelsinho do Som, secretário de Serviços Públicos de Araruama, tá que tá. O moço vem trabalhando de domingo à domingo no município. Segundo informações, a prefeita Daniela Soares está satisfeita com o desempenho do nobre secretário. Deixa o homem trabalhar.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo acaba de alcançar um marco histórico na gestão pública ao conquistar, em 2025, o Selo Diamante em Transparência Pública, a mais alta certificação concedida pelo Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP). O município avançou de forma expressiva em relação ao ano anterior, evoluindo do nível intermediário, quando registrou 73,53% em 2024, para um desempenho de 95,80% em 2025. Concedido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), o Selo Diamante destaca municípios que adotam práticas exemplares de transparência ativa. A avaliação analisa rigorosamente os portais de transparência para garantir que informações públicas essenciais estejam disponíveis de forma clara, acessível e atualizada, fortalecendo o controle social e promovendo maior confiança da população nas instituições. Em 2025, o município dedicou-se intensamente à implantação e ao desenvolvimento dos indicadores fundamentais de Governança Pública Digital e Transformação Digital na administração pública. Entre eles estão: Governo Digital, Transparência e LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), conjunto que indica o nível de maturidade digital de um órgão ou entidade pública. A conquista do Selo Diamante reforça o compromisso da gestão municipal com a seriedade, a ética e o respeito ao cidadão cabista, consolidando Arraial do Cabo entre os municípios brasileiros que mais avançam na modernização administrativa e na aplicação dos pilares fundamentais da Administração Pública.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, realizou nesta semana uma série de ações de manutenção urbana em diversos pontos de Sampaio Corrêa. Os trabalhos incluíram a retirada de galhos e entulhos, serviços de roçada com trator articulado, além de varrição e pintura, contribuindo para a melhoria da limpeza, da organização e do aspecto visual da localidade. Também foram executadas ações de limpeza e drenagem do rio que corta os centros de Sampaio Corrêa e da Basiléia, com foco na prevenção de enchentes e alagamentos em áreas residenciais, garantindo mais segurança e qualidade de vida para a população.

Iguaba Grande

A partir desta terça-feira (09), começa a funcionar o novo castramóvel da cidade — um pedido antigo da população que a Prefeitura, por meio da Secretaria de Proteção Animal e Defesa Civil, finalmente atendeu. Uma conquista que reforça o cuidado, o bem-estar e o controle populacional responsável dos nossos pets. Quem quiser castrar seu cachorro ou gato deve procurar a Clínica Animal Municipal de Iguaba Grande para orientações e encaminhamento.

Cabo Frio

O prefeito de Cabo Frio, Sérgio Azevedo, o Serginho, anunciou numa rede social o pagamento amanhã do 13° salário para os servidores que recebem até R$ 3 mil líquidos — efetivos, contratados, comissionados, aposentados e todas as secretarias, incluindo saúde, educação e administração geral. Para quem recebe acima de R$ 3 mil líquidos, o bônus de Natal será pago até o dia 20, dentro do prazo legal.

Búzios

A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Buzios, realizará amanhã o Tercerio Fórum Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na Escola Darcy Ribeiro, a partir das cinco da tarde. O obetivo é fortalecer o debate sobre inclusão e garantir a ampliação dos direitos das pessoas com deficiência no município. O encontro, realizado em alusão ao Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado nesta quarta-feira, tem como objetivo promover uma reflexão coletiva sobre os direitos das pessoas com deficiência e reforçar o compromisso da sociedade em construir uma cidade mais acessível.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia conquistou o primeiro lugar no Estado do Rio no ranking da transparência pública da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON). O município obteve índice de 99,26%. O desempenho também garantiu a São Pedro da Aldeia a sétima colocação no ranking nacional. Com esse resultado, a prefeitura mantém, pelo segundo ano consecutivo, o selo Diamante. A pesquisa tem como objetivo classificar os Portais da Transparência nas categorias Diamante, Ouro, Prata, Intermediário, Básico, Inicial ou inexistente, de acordo com o índice de transparência alcançado. Entre os municípios da região Búzios ficou com a segunda colocação. A cidade obteve índice de 97,1%, seguida de Arraial do Cabo com 95,8. Cabo Frio com 80,2%. Saquarema 79,1. Iguaba Grande 65%. Araruama obteve o menor inice de transparência: 50.1%