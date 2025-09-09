O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 09

Arraial do Cabo

Após o grande sucesso na abertura da temporada, a baleia inflável do Instituto Baleia Jubarte (IBJ) está de volta a Arraial do Cabo. A réplica, que impressiona com seus 16 metros de comprimento, será um dos destaques da Mar-à-Tona Ambiental, evento que ocorrerá neste sábado (13) e domingo (14), na Praia Grande. A baleia inflável atrai os olhares das crianças, que têm a oportunidade única de entrar dentro da réplica e explorar como é o animal por dentro. Três técnicos do IBJ estarão presentes nos dois dias de evento, fazendo a imersão com as crianças no mundo das baleias. A Mar – à-Tona Ambiental é uma realização da Fundação Municipal de Meio Ambiente, Pesca, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer de Arraial do Cabo (Funtec Ambiental). O evento marca o encerramento da Temporada de Baleias 2025 e conta com uma programação repleta de atividades esportivas, culturais e ambientais, com o objetivo de sensibilizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente e dos oceanos. As atividades serão abertas ao público, e todos são convidados a participar desse momento de celebração à vida marinha e à biodiversidade local.

Cabo Frio

Está na Câmara de Cabo Frio projeto do prefeito Sergio Azevedo, o Serginho, que perdoa 90% do valor de multas de trânsito e de estacionamento aplicadas pela guarda até 31 de dezembro do ano passado. Pra obter o benefício, o infrator deverá comprovar a doação de 10% do montante da dívida a uma centidade sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, com sede em Cabo Frio, e que desenvolva atividades voltadas à assistência de pessoas com Transtorno do Espectro Autista. O projeto tambẻm inclui as multas devidas por infrações de estacionamento rotativo, incluindo notificações e penalidades administrativas decorrentes de estacionamento irregular. O prefeito excluiu do perdão as infrações gravíssimas; os infratores reincidentes; as multas por embriaguez ao volante, por participação em racha, fuga de blitz ou envolvimento em acidente com lesão ou morte.

Búzios

A Câmara Municipal de Búzios votou, nesta terça-feira (09), o Projeto de Resolução nº 13/2025, que nomeia a sala da presidência com o nome do ex-vereador Isaías Souza da Silveira, em homenagem ao ex-presidente da Casa Legislativa Buziana, falecido em fevereiro deste ano. De autoria do vereador Uriel da Saúde (Republicanos), o projeto consta na ordem do dia, com pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Seguridade. Isaías foi vereador de Búzios na primeira legislatura (1997-2000), ocupando a presidência no biênio 1999-2000. Ele também se destacou pela atuação como presidente da Comissão que criou a Lei 86/1998, referente à Área de Proteção Ambiental “APA da Azeda e Azedinha”, iniciativa importante para preservação do local.

Araruama

A Lagoa de Araruama será o cenário da Copa Brasil de Moto Aquática, um dos maiores eventos do segmento náutico do país. A competição acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro, na Praia do Centro, em Araruama. A programação oficial terá início na sexta-feira, com a visitação dos pilotos as escolas municipais e a confirmação das inscrições. Em seguida, as duas da tarde, haverá a abertura das raias para treino é o treinamento de simulação para acidentes náuticos, garantindo ainda mais segurança para as provas. No sábado, a partir das nove da manhã, o público poderá acompanhar as aguardadas apresentações acrobáticas, que prometem encantar e emocionar com manobras radicais e de alto nível técnico. O evento se encerra no domingo, com novas apresentações acrobáticas e a cerimônia oficial de encerramento. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site oficial do evento.

Iguaba Grande

A prefeitura de Iguaba Grande iniciou as obras de restauração da Capela Nossa Senhora da Conceição, um dos mais importantes patrimônios históricos e religiosos do município. Construída em argamassa, conchas, pedras, cal e até óleo de baleia, a Capela da Praia foi inaugurada em 1761 pelo padre jesuíta Francisco Borges. A restauração vai seguir todos os critérios exigidos pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC) è marca um momento histórico para a cidade, resgatando não apenas a beleza arquitetônica do monumneto, mas tambem a memoria afetiva de gerações iguabenses. Fundada em 1979, a Capela de Nossa Senhora da Conceição, localizada às margens da Lagoa de Araruama, foi erguida em uma antiga trilha indígena e funcionava como ponto de pouso e descanso para viajantes. Existem registros de que as telhas teriam sido moldadas nas coxas dos indígenas locais.

Saquarema

A cidade de Saquarema se prepara para receber um dos eventos de corrida mais aguardados do interior fluminense: a 2ª edição da Meia Maratona Nossa Senhora de Nazareth, que acontecerá no dia 14 de setembro. Mais que um encontro entre esporte, turismo e fé, este ano a prova chega com percursos inéditos, pensados para oferecer aos atletas uma experiência visual e técnica única. Os corredores terão a oportunidade de escolher entre três distâncias: 3km (caminhada); 8km (corrida); 21km (meia maratona). Com largada às 7h na Av. Ministro Salgado Filho, todos os atletas receberão a tradicional bênção especial antes do tiro inicial, reforçando a ligação do evento com a padroeira da cidade. A expectativa é de mais de 800 atletas de diversas regiões do Brasil e um impacto econômico estimado em R$ 300 mil, movimentando hotéis, restaurantes e o comércio local.

São Pedro da Aldeia

Os consumidores de São Pedro da Aldeia terão a oportunidade de negociar dívidas em um mutirão especial promovido pelo Procon Aldeense. Nesta quarta (10/09), quinta (11/09) e sexta-feira (12/09), das 9h às 12h e das 13h30 às 16h. Sede do órgão, localizada na Rua Hermógenes Freire da Costa, nº 136, no Centro, atrás do Fórum Municipal. O mutirão será aberto ao público e terá como objetivo facilitar acordos entre consumidores e credores, promovendo soluções amigáveis para regularização de débitos e evitando a judicialização de conflitos. A iniciativa busca, ainda, oferecer à população a oportunidade de negociar pendências financeiras com diferentes empresas, como Casas Bahia, Enel, Prolagos e Vivo. A ação é realizada em parceria com a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON RJ).