O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 10

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo está avançando na montagem da estrutura da Arena dos Blocos de Carnaval, instalada na Praia dos Anjos e que vai concentrar os principais shows da programação carnavalesca do município. Os trabalhos seguem em ritmo acelerado para garantir conforto, segurança e organização ao público. A abertura oficial do Carnaval será na arena, nesta sexta-feira (13), marcando o início de uma programação intensa que se estende até a terça-feira (17), com apresentações musicais e atrações para diferentes públicos ao longo de todos os dias de folia. O evento é organizado pela Secretaria de Governo e Eventos, com apoio da Secretaria de Turismo. De acordo com o Turismo, a expectativa é de receber cerca de 500 mil turistas na cidade ao longo dos dias de folia. Além da arena principal, a programação carnavalesca também será descentralizada, com eventos nos distritos, garantindo que o clima de Carnaval chegue a diferentes regiões de Arraial do Cabo. A programação inclui ainda ações voltadas a públicos específicos, como o CarnaKids, que oferece atividades pensadas especialmente para o público infantil, e o tradicional Baile da Melhor Idade, que já faz parte do calendário festivo do município. A Prefeitura reforça que toda a estrutura está sendo planejada com atenção à organização, segurança e bem-estar do público, em integração com as equipes de apoio e serviços municipais.

Búzios

O ex-presidente da Câmara de Búzios, Cacalho, foi visto tomando um café com o vereador, Rafael Braga. Segundo o Sombra, a resenha foi muito boa e Cacalho saiu feliz da vida.

Araruama

A fala do vereador Oliveira Zagueirão foi o assunto mais comentado em Araruama, nesta terça-feira. Oliveira, em entrevista ao Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, disse que está fechado com o “time” da prefeita só 80%. Na cidade, estão dizendo que Oliveira é jogador “caro”.

Iguaba Grande

A Roda Gigante, que foi sucesso absoluto no Iguafolia 2025, retorna ao Mirante Dona Célia, de 12 a 22 de fevereiro, das 17h às 23h. Moradores e visitantes poderão viver novamente essa experiência incrível, com uma vista de tirar o fôlego e momentos perfeitos para curtir e registrar.

Cabo Frio

A Câmara de Vereadores de Cabo Frio gastou R$ 1milhão e 700 mil Reais com limpeza de carpete. A despesa foi autorizada pelo atual vice-preteito da cidade, Miguel Alencar que presidiu a Casa de 2021 a 2024. Em três anos, Miguel assinou 41 notas fiscais para pagamento de serviços de sanitização e higienização de carpete e outras 21 para manutenção e substituição da mesma tapeçaria. A mațéria, no portal “Metrópolis” Andreza Matais, Jornalista especializada em política e investigações em Brasília, com passagens pelo Estadão e vencedora do Prêmio Esso de Jornalismo, por revelar grandes escândalos, como o orçamento secreto. Segundo a jornalista, o então vereador mandou lavar 21 mil metros de carpete, o que equivale a quase três campos de futebol cobertos com tapeçaria. O plenário da Câmara, contudo, tem cerca de 70 metros quadrados.

São Pedro da Aldeia

A ViaLagos espera movimento recorde na via entre Rio Bonito e São Pedro da Aldeia, neste Carnaval. A concessionária estima que cerca de 287 mil veículos passem pela principal via de acesso à Região dos Lagos durante a folia. Para garantir segurança, fluidez e contorto aos usuários, a concessionária preparara uma Operação Especial de Carnaval, com equipes reforçadas de atendimento e monitoramento em tempo integral ao longo do feriado prolongado. Os maiores movimentos estarão concentrados no sábado de ida sentido Região dos Lagos e na Quarta-feira de Cinzas, no retorno ao Rio de Janeiro. Os picos de movimento sentido região dos Lagos, de acordo com a concessionárias estão previstos para sexta-feira, entre sete da manhã e meio-dia: sábado entre duas da tarde e oito da noite e domingo de carnaval entre sete e onze da manhã e na Quarta-Feira de Cinzas entre cinco da manhã e uma da tarde.