O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 12

Cabo Frio

A Praça Porto Rocha vai ser palco de muita música, fé e celebração na Festa de Nossa Senhora da Assunção, padroeira de Cabo Frio. De 14 a 17 de agosto, a programação está imperdível: Quinta (14) – 20h Herança de Deus | 22h New Bossa / Sexta (15) – 20h Angel Duarte | 22h Paula Toller / Sábado (16) – 20h Felipe Secco | 22h Tiee / Domingo (17) – 12h Jero

Búzios

O Degusta Búzios 2025 chegou ao fim com números que confirmam seu sucesso absoluto. Ao longo dos dois fins de semana de evento, realizados entre 1º e 3 e entre 8 e 10 de agosto, mais de 110 mil pratos foram comercializados, reunindo mais de 60 mil pessoas e gerando cerca de R$ 3 milhões em movimentação econômica direta para o município. Com mais de 120 estabelecimentos participantes, o festival ofereceu pratos principais a R$ 30,00 e sobremesas a R$ 24,00, transformando os principais pontos turísticos de Búzios, como a Rua das Pedras, a Rua Manoel Turíbio de Farias, a Orla Bardot e a Praça dos Ossos, em um grande polo gastronômico a céu aberto.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia prorrogou o Programa Municipal de Recuperação Fiscal (REFIS 2025). De acordo com a Lei nº 3.294, publicada nesta segunda-feira (11/08), os contribuintes terão prazo extra de 90 dias para aderirem ao programa. A iniciativa, lançada pela Secretaria de Fazenda, possibilita regularizar as dívidas municipais com descontos de até 100% em multas e juros e mais facilidade no pagamento. Neste ano, as dívidas com valor abaixo de 10 salários mínimos poderão ser parceladas em até 60 vezes com isenção total de multas e juros.

Arraial do Cabo

Arraial do Cabo iniciou, nesta terça-feira (12/08), a entrega dos cartões para os novos beneficiários do Programa Gira Renda Cabista. Ao todo, 395 pessoas devem comparecer para retirar o cartão até sexta-feira (15/08), no horário de 9h às 11h30. A ação começou pelo distrito de Monte Alto, com a entrega realizada no CRAS Francisco Rodrigues. Nesta quarta-feira (13/08), será a vez dos moradores de Figueira, que poderão retirar o cartão no CRAS José Henrique da Silva. Já para quem reside no distrito sede, a entrega acontece na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Rua Bernardino Viana, 108, Praia Grande. Para receber o benefício no próximo pagamento, previsto para 18 de agosto, é obrigatório realizar a retirada até 15/08. Moradores dos distritos que não comparecerem nas ações nos CRAS devem buscar o cartão diretamente na sede do programa. Quem perder o prazo só receberá a partir de setembro. Com as novas adesões, o Gira Renda Cabista passa a atender 1.237 cidadãos em diversas regiões do município. O programa oferece um benefício mensal de R$ 250, que pode ser utilizado em estabelecimentos credenciados para a compra de alimentos, produtos de higiene, medicamentos, carnes e hortifrutis. A aquisição de bebidas alcoólicas e cigarros é proibida. A iniciativa tem como objetivo promover a segurança alimentar de famílias em situação de vulnerabilidade social e fortalecer o comércio local. O cadastramento dos novos beneficiários foi realizado entre fevereiro e maio deste ano, com análise criteriosa da documentação pela equipe técnica do programa e pela Comissão Especial de Análise do Gira Renda Cabista. Para participar, é necessário estar inscrito no Cadastro Único e atender aos critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 2.292/2021. A lista oficial com os nomes dos novos beneficiários está disponível nos CRAS do município e no Portal da Transparência da Prefeitura de Arraial do Cabo.

Araruama

Praia Seca, distrito de Araruama, se prepara para receber nos dias 16 e 17 de agosto a XI Expo de Veículos Antigos, um dos eventos mais esperados pelos apaixonados por carros clássicos da Região dos Lagos. Realizado no Calçadão de Praia Seca, o encontro vai reunir verdadeiras preciosidades sobre rodas, com destaque para modelos raros e cheios de história — como o icônico Ford 1929, o esportivo Puma 1980, o elegante Bianco 1980 e a clássica Caravan General Motors 1975, que será homenageada pelos seus 50 anos de fabricação. A programação começa às 08h do sábado (16), com uma carreata que percorrerá as ruas de Praia Seca, marcando a chegada oficial dos veículos ao local do evento. Ao longo do fim de semana, mais de 400 carros antigos estarão em exposição, oferecendo ao público uma verdadeira viagem no tempo. Aqueles que desejam participar como expositores ainda podem se inscrever. São aceitos veículos com data de fabricação até 1999, e as inscrições podem ser feitas presencialmente no dia do evento.

Iguaba Grande

Você sabia que a secretaria de Esporte oferece mais de 20 modalidades esportivas gratuitas para toda a população? Entre elas está o Muay Thai, uma arte marcial completa para quem deseja melhorar o condicionamento físico, aprender técnicas de defesa pessoal e ainda dar um grande impulso na autoestima! As aulas acontecem na sede da aecretaria, na Rua Alamanda, no bairro Jardim Solares, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 8h, e também às segundas-feiras, às 20h, perfeito para quem só tem tempo à noite!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Transportes e Serviços Públicos, está realizando uma importante ação no Rio Mole. Com o uso de uma escavadeira doada pelo Ministério da Agricultura, está sendo feita a limpeza do leito do rio, visando melhorar o fluxo da água e prevenir alagamentos. Além disso, está sendo substituída uma manilha antiga , ampliando a capacidade de vazão e garantindo mais eficiência no escoamento. A intervenção faz parte do conjunto de ações da Prefeitura para manutenção e melhoria da infraestrutura hídrica do município.