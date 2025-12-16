O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 16

Arraial do Cabo

O espetáculo “CRIA”, do Coletivo Artístico Humanos, que estava previsto para os dias 17 e 18 de dezembro, no Centro Cultural Manoel Camargo, em Arraial do Cabo, foi adiado. A decisão foi tomada em razão da indisponibilidade do espaço, que ainda está passando por instalação de equipamentos para melhor atender o público. O Coletivo Artístico Humanos e a Secretaria de Cultura e Economia Criativa irão definir uma nova data para a apresentação após a conclusão das intervenções no local. “CRIA” é um espetáculo contemporâneo que aborda temas como memória, ancestralidade, sonhos e reconstrução. Com uma linguagem poética, movimentos expressivos e elementos visuais marcantes, a obra reflete o propósito do coletivo de transformar experiências em arte e criar pontes entre corpo, território e afeto.

Araruama

A Prefeitura de Araruama segue avançando na implantação do Araru Aprender +. O programa garante o repasse mensal de R$ 200,00 para cada aluno, com o objetivo de incentivar os estudos, já que o dinheiro poderá ser gasto, por exemplo com a compra de livros e acesso à internet, além de ser um apoio às famílias que vivem com recursos limitados. Aprender +. Vale ressaltar que a moeda social utilizada pelo programa, chamada Araru, só poderá ser movimentada dentro do próprio município, exclusivamente em estabelecimentos credenciados, o que fortalece o comércio local e estimula a circulação de renda na cidade.

Búzios

O vereador da Câmara de Búzios Victor Santos, para quem não sabe, também é um belo cantor gospel. Dono de uma belo voz, anda louvando pelas igrejas. Aliás, sua mais nova música breve estará nas paradas de sucesso.

Iguaba Grande

A transferência entre as escolas da rede e a matrícula dos alunos sorteados para a Escola Cívico-Militar acontecem nos dias 18 e 19 de dezembro, das 7h às 16h. Fique atento ao prazo e não deixe para a última hora.

Saquarema

Saquarema começou a semana celebrando o compromisso com práticas ambientais responsáveis, a preservação dos recursos naturais e o turismo sustentável. Em cerimônia nesta segunda-feira (15), o hasteamento da Bandeira Azul em três praias com o selo de mesmo nome oficializou as praias de Itaúna, Prainha e Vila com uma das principais certificações ambientais do mundo. Com selos inéditos para as duas últimas, o município triplica sua presença no programa mundial de certificação de praias. Para obter o selo, as praias são avaliadas mundialmente sob critérios que englobam quatro áreas fundamentais: qualidade da água, segurança, serviços e gestão ambiental. A aprovação de Saquarema nesses quesitos, além de atestar a excelência do litoral também impulsiona o turismo sustentável e valoriza o patrimônio natural da cidade.

Willian Claudio Almeida da Silva, conhecido como Russo Adestrador, tem chamado a atenção nas redes sociais, ás vésperas da decisão da Copa Intercontinual entre Flamengo e PSG por ter em casa, em Saquarema, dois urubus adestrados chamados “Maraca” e ” Zico”. Russo, apontado como melhor adestrador do Brasil, acumula mais de quinze participações em programas de TV. Ele já esteve no Danilo Gentilli, no programa do Ratinho e até no Domingão do Faustão para falar do trabalho. Russo dız que já treinou até baratas e já ensinou galinha a ler. Ele foi condecorado com a Medalha Tiradentes por ter trabalhado voluntariamente com a cadela Toya nos desastres de Petrópolis e Brumadinho, em Minas Gerais.. Russo participou ativamente no resgate de vítimas. O adestrador resgatou Zico ainda filhote. Em vídeo numa rede social ele mostra a ave obedecendo comandos e tomando banho. A ave, frisa, é vacinada e vermifugada.

Cabo Frio

A Corrida da Virada – Cabo Frio2026 vai reunir dois mil atletas de vinte estados e quatro países correndo pelas ruas da cidade para se despedir de 2.025. As inscrições estão esgotadas. A largada, está marcada para as seis da manha, do dia 31, na Rua dos Biquinis, na Gamboa e chegada na Praia do Forte, O percurso de cinco quilômetros passa pela ponte Feliciano Sodré que em 2026 completa cem anos. A Ponte Histórica estará reproduzida em duzentas medalhas que serão destinadas aos cem primeiros colocados nas categoras masculino e feminino. Haylan Lima, da Seven Eco Events diz que a Corrida da Virada é uma das provas mais especiais do calendário esportivo de Cabo Frio e classifica a corrida como uma forma única e saudável de se despedir do ano, unindo atividade fisica, turismo, reflexão e muita energia positiva, além de um percurso desafiador com paisagens incríveis e clima de festa.