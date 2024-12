O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 17

Cabo Frio

A prefeita de Cabo Frio, Magdala Furtado, apareceu, em vídeo divulgado ontem, numa rede social, depois de sessenta e nove dias em modo avião, no mais absoluto silêncio. Ela ressurgiu para dizer que mesmo com todas as dificuldades segue trabalhando dados financeiros. Magdala pediu calma a população, responsabilidade a imprensa apuradas. A prefeita culpou a imprensa e a queda no repasse dos royalties de petróleo nos últimos três meses pelas dificuldades. A prefeita falou que houve queda dos royalties. De janeiro a novembro Cabo Frio recebeu R$ 345 milhões e 900 mil, valor que supera montante recebido ano passado de R$ 265 milhões. Nos últimos três meses o município recebeu R$ 87 milhões, nove milhões e meio a mais que no mesmo período de 2023 quando foram repassdos 77 milhões.

Araruama

A prefeita Livia de Chiquinho segue deixando seu legado na área da Educação. Nessa quinta-feira , 19, às 10h30, será inaugurada a Creche Municipal Vicente Freire Quintanilha, Localizada na Rua Venezuela, 350 – Parque Hotel. A creche vai atender aproximadamente 50 alunos, na faixa etária de 06 meses a 1 ano e 11 meses, em período integral. Por outro lado, os pais vão seguir tranquilos para o mercado de trabalho, conscientes de que seus filhos estão sendo tratados com carinho e recebendo educação de qualidade.

Arraial do Cabo

O prefeito eleito de Arraial do Cabo , Marcelo Magno, foi diplomado nesta terça-feira (17) juntamente com seu Diego Silveira. Em discurso, disse que a responsabilidade aumentou ainda mais e prometeu investiu muito no turismo. Boa sorte para a dupla!

Búzios

O secretário de Meio Ambiente de Búzios, Evanildo Nascimento, foi o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, da Litoral FM, desta terça-feira (17). Na oportunidade, o Evanildo se queixou do INEA, dizendo que a análise da água feita pelo órgão aconteceu, após uma chuva, o que ocasionou grandes prejuízos para os empresários. O moço tá muito bravo.

Iguaba Grande

Iguaba Grande ficou em 2º lugar na premiação ICMS Ecológico, a cerimônia de entrega do prêmio acontece no Rio de Janeiro, e levou em consideração o quesito tratamento de esgoto, demonstrando o compromisso da gestão em aprimorar políticas públicas ambientais eficazes, proporcionando um amadurecimento social significativo, pautado em valores sustentáveis. A cerimônia referente ao ciclo 2024, ano fiscal 2025 e de sanção do Projeto de Lei 4.409/24, foi marcada pelo enaltecimento dos resultados conquistados pelos municípios do Estado, evidenciando a potencialização de indicadores utilizados como parâmetro de avaliação. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente esteve representada pelo Secretário, Vinícius Lavalle, Subsecretário, Caio Pedrosa, e Coordenador de Fiscalização e Licenciamento Ambiental, Pedro Dacenakis.

São Pedro da Aldeia

A Secretaria Municipal de Cultura informa que a Casa do Papai Noel permanecerá fechada temporariamente devido às fortes chuvas e granizo, que causaram danos significativos na área externa da Aldeia do Noel. Além disso, a instabilidade da energia elétrica também contribuiu para essa decisão. A Secretaria está trabalhando para restaurar o espaço o mais breve possível.