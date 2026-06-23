O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Cabo Frio

A prefeitura de Cabo Frio inicia, nesta terça-feira, a entrega de quatro postos de saúde reformados. Entre hoje e sexta-feira serão inauguradas as reformas das Estratégias Saúde da Família do Peró, Cajueiro e Jardim Peró, além da UBS de Unamar. Os postos passaram por intervenções para adequação, modernização e ampliação dos ambientes, visando à melhoria no atendimento à população e nas condições de trabalho dos funcionários. Também foram feitas obras de acessibilidade, bem como a pintura geral nas áreas interna e externa; revitalização das fachadas e paisagismo. As quatro unidades entregues nesta semana fazem parte de uma série de dez que, inicialmente, estão sendo reformadas e colocadas à disposição da população. Já foram revitalizadas as ESFs do Parque Burle e do Guarani e a UBS do Jardim Esperança. Ao todo, serão reformadas 36 unidades de Atencão Básica.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, o Fabinho, anunciou ontem a abertura de um processo administrativo contra a ENEL. A decisão foi tomada após a queda de dois postes em uma mesma rua, situação que colocou em risco a segurança de moradores. Segundo o prefeito, o governo adotou uma postura firme diante do ocorrido e reforçou a cobrança por mais responsabilidade da concessionária no município. O prefeito também fez um apelo a população para que formalize as reclamações diretamente no órgão de defesa do consumidor do município fortalecendo a atuação na cobrança por soluções. Fabinho diz que que reclamar nas redes sociais é um direito de todos, mas não gera protocolo. O PROCON é o órgão oficial, que contabiliza as reclamações para cobrar a concessionária com mais força para garantir a segurança da população e a qualidade dos serviços.

Búzios

Uma operação de fiscalização da Secretaria de Ambiente e Urbanismo de Búzios realizada ontem embargou uma obra no centro da cidade pela segunda vez. De acordo com os fiscais, os proprietários ignoraram o primerio embargo. A obra ja havia sido embargada pela Fiscalização Urbanística, no dia 16 de abril devido à ausência das licenças necessárias exigidas pela prefeitura. No local, a equipe constatou a continuidade dos trabalhos e a ampliação do segundo pavımento. Segundo o relatório de vistoria, um responsável pela obra compareceu à unidade policial para prestar esclarecimentos, onde foi registrado um boletim de ocorrência. A obra permanece embargada até a devida regularização por parte dos responsáveis. A prefeitura ressalta que o cumprimento das normas ambientais é fundamental para garantir a segurança da população.

Iguaba Grande

O prefeito de Iguaba Grande, Fábio Costa, o Fabinho, anunciou ontem a abertura de um processo administrativo contra a ENEL. A decisão foi tomada após a queda de dois postes em uma mesma rua, situação que colocou em risco a segurança de moradores. Segundo o preteito, o governo adotou uma postura firme diante do ocorrido e reforçou a cobrança por mais responsabilidade da concessionária no município. O prefeito também fez um apelo a população para que formalize as reclamações diretamente no órgão de detesa do consumidor do município fortalecendo a atuação na cobrança por soluções. Fabinho diz que que reclamar nas redes sociais é um direito de todos, mas não gera protocolo. O PROCON é o órgão oficial, que contabiliza as reclamações para cobrar a concessionária com mais força para garantir a segurança da população e a qualidade dos serviços.

São Pedro da Aldeia

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio do Fórum Municipal de Educação, realiza na próxima quarta-feira (24) uma Audiência Pública para discutir a atualização do Regimento Interno do Fórum Municipal de Educação. O encontro tem como objetivo promover a revisão do documento, adequando suas diretrizes à realidade atual da educação no município. Durante a audiência, também será apresentada a proposta do projeto de lei referente ao novo regimento. Aberta ao público, a atividade representa um importante espaço de diálogo, participação e construção coletiva. Servidores da Rede Pública Municipal de Ensino e toda a população estão convidados a participar e contribuir com esse momento de fortalecimento da educação municipal.

Araruama

O Complexo Municipal Cidade da Criança Jaida Mundim, no bairro Outeiro, recebe, na quarta-feira (24), a XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Araruama. O evento será realizado das 8h às 17h, reunindo representantes do poder público e sociedade civil para debater políticas públicas voltadas à infância e juventude. A realização é da Prefeitura de Araruama e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAA). O encontro integra as etapas preparatórias da 13ª Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e tem como objetivo promover um espaço de diálogo, escuta e construção coletiva de propostas voltadas à garantia e ao fortalecimento dos direitos de crianças e adolescentes. “A participação popular é muito importante nesse espaço democrático de discussão de políticas públicas que atendam nossas crianças e adolescentes. É nesse ambiente que estaremos avançando em pautas tão importantes para o município. Venham participar”, convidou a vice-presidente e representante da secretaria de Política Social do CMDCAA, Meriluci Martins.

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, em parceria com o SENAI/Firjan, está com inscrições abertas para dois cursos gratuitos de capacitação profissional no Centro de Capacitação de Jaconé: Pintor de Edificações e Instalador de Revestimento Cerâmico. As oportunidades são destinadas a moradores com 18 anos ou mais que desejam ingressar ou se aperfeiçoar no setor da construção civil. Cada curso oferece 16 vagas, com aulas de segunda a sexta-feira no Centro de Capacitação de Jaconé. O curso de Instalador de Revestimento Cerâmico será realizado no turno da manhã, enquanto o curso de Pintor de Edificações acontecerá no período da tarde. As inscrições deverão ser feitas nos dias 25 e 26 de junho, por meio do aplicativo Colab. As aulas terão início em 06 de julho.