O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 23

Araruama

A Prefeitura de Arraial do Cabo informa a nova data da audiência pública e convida todos os cidadãos para mais uma reunião de elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), que vai acontecer na próxima quinta-feira, 25 de setembro, às 18h30min, no auditório do Colégio Municipal Francisco Porto de Aguiar. A audiência continuará a discussão sobre a definição da estimativa de arrecadação do município, estabelecendo como os recursos públicos serão aplicados ao longo do ano de 2026.

Cabo Frio

Na atualização mais recente, o “Emprego Já!” conta com 370 vagas de ampla concorrência e 11 vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCDs) em diversas áreas. Atualmente, 81 empresas estão cadastradas e ativas na plataforma, divulgando oportunidades para diferentes perfis profissionais. Entre as funções com maior número de vagas estão:

Operador(a) de caixa: 72 vagas

Vendedor(a): 32 vagas

Vendedor(a) externo(a) de porta a porta: 21 vagas

Motorista (CNH B, D ou E): 19 vagas

Repositor: 19 vagas

São Pedro da Aldeia

A chuva forte que caiu na tarde noite desta segunda-feira (22), na Região dos Lagos, causou problemas para os moradores de São Pedro. Uma árvore caiu na Rua Comandante Uturiel, além de vários alagamentos.

Iguaba Grande

Neste fim de semana, nossa cidade receberá a 3ª etapa do Circuito Va’a Costa do Sol de Canoa Havaiana, e você é o nosso convidado especial para curtir esse evento que promete movimentar a praia dos Ubás. Prepare-se para dois dias incríveis de esporte, cultura e lazer com atletas de várias regiões disputando provas emocionantes na água. Sábado (27):

Provas V1, OC1 e OC2 (2km e 4km)

Categorias: masculino, feminino e mista

E pra fechar o dia: show com Os Três da Aldeia, a partir das 16h!

Domingo (28):

Mais desafios na água com provas de 3km e 5km, a partir das 8h!

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos dos Animais, realizará no próximo dia 25 de setembro (quinta-feira) mais uma edição da campanha “Adote um Amigo”, iniciativa que busca incentivar a adoção responsável de cães e gatos. O evento acontecerá na Praça de Bacaxá, das 10h às 13h, oferecendo à população a oportunidade de levar para casa um novo companheiro cheio de carinho e lealdade. Os animais disponíveis para adoção foram resgatados pela protetora Elisângela e receberam acompanhamento veterinário, cuidados e muito afeto até encontrarem um lar definitivo. A campanha reforça a importância da adoção responsável como gesto de amor que transforma não apenas a vida dos animais, mas também a de suas novas famílias.

Araruama

A prefeitura de Araruama marcou para amanhã, às dez horas, no site de Licitações Públicas – Licitanet – um pregão eletrônico para compra de medicamentos no valor de pouco mais de R$ 47 milhões de Reais pelo prazo de um ano. A listagem de remédios, de acordo com o edital, tem 424 ítens. Inclui desde um milhão de comprimidos de Atenolol de 25 miligramas para tratamento da hipertensão a dois milhões e meio de comprimidos de Dipirona de 500 miligramas indicada para dor e febre. A licitação prevista, inicialmente, para acontecer no dia 12 foi remarcada depois que o edital recebeu nove pedidos de impúgnação de empresas concorrentes. O principal motivo dos pedidos de impugnação foi a exigencia de Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenamento, que nao e obrigatório para o fornecimento.

Búzios

O vereador de Búzios Raphael Braga quer que a PROLAGOS adote tarifas diferenciadas na cobrança da conta de água. Ele se reuniu com representantes da empresa e defendeu a adoção de uma tarifa especial para pequenos comércios e também para apartamentos de um quarto e kitinets, com a possibilidade de que dois pequenos apartamentos sejam considerados uma única economia. O vereador lembra que não é a primeira vez que leva o assunto a uma reunião com a empresa. Ele conta que ano passado, esteve na sede da concessionária pedindo providências, e agora, ressalta voltou a cobrar para que os consumidores de Búzios tenham um tratamento tarifário mais justo e adequado a realidade. Raphael Braga na reunião com representantes da empresa ressaltou que uma lanchonete de dez metros quadrados não podé pagar a mesma tarifa de água que um restaurante na Rua das Pedras.