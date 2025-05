O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 27

Cabo Frio

O vereador de Cabo Frio, Thiago Vasconcellos Pinheiro, quer instalar uma roda gigante na Orla da Praia do Forte. A indicação, que não tem força de lei, tramita na Câmara Municipal e está na ordem do dia da sessão de hoje. O vereador, na indicação, recomenda que o prefeito implemente medidas necessárias que viabilizem a vinda de uma roda gigante para a Orla da Praia do Forte. Thiago Vasconcelos não diz em que ponto extamente a roda igante deve ser instalada, mas lembra, ao justificar a indicação, que diversos municípios vem instalando rodas gigantes em pontos turísticos.O vereador ressalta que as rodas gigantes em pontos turísticos atualmente exercem um grande atrativo para famílias se reunirem.

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo iniciou nesta segunda-feira (26) uma nova etapa do recadastramento obrigatório para ambulantes. Desta vez, devem se apresentar os trabalhadores que atuam nas ruas da cidade, Marco Histórico, Pórtico, distritos e praças. O atendimento vai até o dia 29 de maio e será retomado de 2 a 5 de junho. O processo é realizado na Secretaria de Ordem Pública, Posturas e Fiscalização (Rua Wenceslau Braz , 108, Praia Grande), de segunda a quinta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 16h. É necessário levar a documentação completa (original e cópia). A lista pode ser consultada no local. Ambulantes que não realizarem o recadastramento dentro do prazo estabelecido não poderão continuar atuando no município.

Confira o cronograma das demais localidades:

• Praia Grande – 28 a 30 de abril e 5 a 8 de maio (Prazo vencido)

• Praia dos Anjos, Amendoeira e FIPAC – 19 a 22 de maio (Prazo vencido)

• Praia do Pontal e Praia do Forno – 9 a 12 de junho

• Prainhas do Pontal do Atalaia – 16 a 19 de junho

Iguaba Grande

Vem aí o aniversário dos 30 anos do município de Iguaba Grande. De 06 a 09 de junho nomes como Di Propósito, Banda Rabuja e Marcos Nascimento estarão subindo ao palco para fazer a festa do povo de Iguaba.

São Pedro da Aldeia

O morador do bairro Balneário das Conchas, de São Pedro da Aldeia, Vadinho, está nervoso com o secretário Raimundo das Pedras. Vadinho, que na última sexta-feira foi visto com o ex-prefeito Carindo Filho entrando no escritório do advogado Carlos Magno, diz o nobre secretário não o atende. Que coisa!

Búzios

O vereador Toni Russo será o entrevistado do Programa Bom Dia Litoral, da próxima sexta-feira. Segundo o próprio, dinheiro não tem, um pet para doar toda hora. O moço tá cheio de graça!

Araruama

A cidade de Araruama se prepara para mais uma edição da emocionante Festa do Tapete de Sal, em comemoração ao Corpus Christi, que acontecerá nos dias 19 e 20 de junho. Realizado pela Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Paróquia de São Sebastião, o evento promete unir fé, arte e solidariedade em uma grande manifestação cultural e religiosa a céu aberto. As inscrições para participar da confecção dos tapetes de sal, uma das tradições mais esperadas do calendário araruamense, estão oficialmente abertas a partir do dia 26 de maio. A população está mais uma vez convidada a participar ativamente do evento, que transforma as ruas da cidade em verdadeiras obras de arte feitas com sal colorido, criatividade e devoção. As inscrições devem ser feitas presencialmente, de segunda a sexta-feira, das 09h às 18h, até o dia 18 de junho, na sede da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, localizada na Rua Ary Parreira, nº 51, Centro. Para se inscrever, é necessário doar 2 kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a asilos e abrigos da cidade, além de apresentar documento de identidade (no caso de pessoa física) ou CNPJ (no caso de pessoa jurídica).

Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria de Municipal de Educação, abriu uma nova rodada de inscrições para o Programa Conexão Universitária (COUNI). Nesta edição, estão sendo oferecidas 15 vagas exclusivas para o curso de Medicina. Período de inscrição: de 27/05 até às 17h do dia 03/06/2025. Inscrições online: pelo site oficial do programa. Atendimento presencial: Av. Saquarema, nº 05 – Porto Novo (próximo ao Lake’s Shopping), das 9h às 17h.