O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos nesta terça-feira, dia 30

Arraial do Cabo

O LiterArraial 2025 acontece de 1º a 4 de outubro, na Praça Victorino Carriço e em frente ao Estádio Hermenegildo Barcellos, no centro de Arraial do Cabo. A programação inclui oficinas, palestras, rodas de conversa, teatro, música e atrações para todas as idades. Este verdadeiro festival literário foi criado para celebrar a leitura, a escrita e a cultura, reunindo escritores, leitores, artistas e a comunidade em geral. A ideia central é aproximar a literatura das pessoas, transformar a cidade em um grande ponto de encontro cultural e reforçar a importância da educação e da leitura como ferramentas de transformação social. Este ano, o tema é “É tempo de brincar”, em homenagem ao artista plástico Ivan Cruz, conhecido por retratar a infância brasileira. O evento contará com mais de 100 editoras de livros, espaço inclusivo, palco cultural com atrações infantis, oficinas, rodas de conversa, presença de escritores locais e nacionais, entre outras atividades. A expectativa é de 40 mil visitantes ao longo dos quatro dias, fortalecendo a leitura, a cultura e a identidade da cidade.

Iguaba Grande

A partir do dia 1º de outubro, a secretaria da Pessoa Idosa inicia a comemoração da Semana do Idoso, com uma programação especial repleta de atividades. Serão dias dedicados ao bem-estar, à convivência e à valorização da pessoa idosa, com eventos, oficinas, ações de saúde e muito mais! E para receber os idosos com ainda mais conforto e qualidade, a secretaria tem passado por uma série de melhorias importantes: Construção de um novo auditório, Implantação de uma guarita para guarda, Criação de uma nova sala para atendimento psicológico, Construção de um depósito e mais dois novos banheiros na quadra.

Saquarema

O Secretário de Administração, Receita e Tributação do Município de Saquarema/RJ, no uso de suas atribuições, CONVOCA estudantes classificados através do Chamamento Público nº 003/2025 para realização de estágio educacional do Programa Jovem Cidadão, conforme quadro abaixo, devendo comparecer na Coordenação do Programa Jovem Cidadão, localizado na Galeria Spazio (Rua Barão de Saquarema, 243 – Sala 09 – Centro – Saquarema), no dia 02 de outubro de 2025, quinta-feira, conforme horário abaixo especificado, para apresentação dos documentos e celebração de termo de compromisso de estágio.

Araruama

O Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, está com o estoque de sangue em nível crítico. A unidade, em parceria com o Hemorio, realizou nesta terça-feira uma campanha de doação. O Hospital Regional é referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas para outros oito municípios da Região dos Lagos.

São Pedro da Aldeia

O vereador de São Pedro da Aldeia Jackson de Souza, deixou a base aliada do governo Fábio do Pastel na Câmara. Ele saiu dizendo estar sendo ameaçado por integrantes do grupo político do prefeito. Fábio, que está em Brasília, reagiu a denúncia. O prefeito, em vídeo divulgado numa rede social, ontem a noite, disse que desembarca na cidade nesta quinta-feira e vai direto para a delegacia. Fabio do Pastel disse que está do lado do vereador e que não compactua com covardia e frisou que Jackson terá que provar as denúncias. O vereador, em nota, se disse triste e indignado pela forma como a situação foi conduzida pelo prefeito. Segundo ele, o assunto que se tornou público foi tratado em caráter reservado, por meio de mensagens trocadas particularmente ente ele e o prefeito e foi levado a público, de maneira desrespeitosa. O vereador ressalta ainda na nota que não será intimidado.

Búzios

A Câmara de Búzios vota, na sessão de hoje, o Projeto de Lei que garante prioridade de matrícula para crianças com deficiência nas escolas e creches públicas do município. A proposta é assinada em conjunto pelos nove vereadores da casa. O projeto também garante prioridade na escolha do turno respeitando as necessidades especiais dessas crianças, como acompanhamento médico ou terapêutico regular, rotina de medicamentos ou tratamentos e condições clínicas ou comportamentais que recomendem determinado período do dia. Para comprovação das necessidades específicas, poderá ser exigido laudo médico, relatório multidisciplinar ou documento emitido por profissional de serviço público de saúde, educação ou assistência social. As sessões da Câmara acontece a partir das 10h, com transmissão ao vivo pelo canal oficial no YouTube.

Cabo Frio

Outubro é rosa. O Forte São Mateus, a prefeitura de Cabo Frio, a Igreja Nossa Senhora da Assunção e o Charitas ganharão iluminação especial na cor rosa nesta quarta-feira em alusão ao mês de conscientização e prevenção ao Câncer de Mama. A programação inclui palestras, passeios e até exposição no Charitas e um jantar beneficente O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estima que em este ano serão diagnosticados cerca de 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil. E o tipo de câncer mais frequente em mulheres no país.