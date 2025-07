O SOMBRA: Tudo sobre a política na Região dos Lagos neste sábado, dia 19

Araruama

A Prefeitura de Araruama, por meio da Secretaria de Saúde, promove no dia 23 de julho o Dia D de intensificação da vacinação contra a gripe (Influenza). A ação será realizada na Praça da Bíblia, no Centro da cidade, das 9h às 15h, com aplicação gratuita da vacina para todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade. Para se vacinar, é necessário apresentar um documento de identificação (pode ser o CPF) e a carteira do SUS. A iniciativa tem como objetivo ampliar a cobertura vacinal e proteger a população contra as complicações causadas pelo vírus da gripe, que se intensificam durante o inverno, período em que as infecções respiratórias aumentam e se tornam mais perigosas, especialmente para crianças, idosos e pessoas com comorbidades. Apesar do foco no Dia D, a vacina contra a Influenza segue disponível durante todo o ano em diversas unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Confira os locais de vacinação:

*PSF Ponte dos Leites

*Policlínica Mataruna

*Policlínica Praia Seca

*Policlínica Bananeiras

*PSF São Vicente

*Policlínica Fazendinha

*PSF Sobradinho

*Policlínica Morro Grande

*PSF Itatiquara

*Policlínica Iguabinha

*PSF Sobara

*Policlínica Boa Perna

*Policlínica 15 de Novembro

*PSF Vila Canaã

*Policlínica Areal

*PSF Paraty

*PSF Norival

*PSF Posse

*PSF Aurora

*PSF Boa Vista

*PSF Paracatu

*PSF Jardim Califórnia

*Cimi

*Clínica do Idoso (vacinação a partir dos 60 anos)

Arraial do Cabo

A Prefeitura de Arraial do Cabo convoca toda a sociedade civil organizada para participar da etapa de Pré-Conferências Municipais dos Direitos da Mulher, que será realizada entre os dias 21 e 23 de julho. Com o tema “Mais democracia, mais igualdade e mais conquistas para todas”, os encontros são preparatórios para a 1ª Conferência Municipal dos Direitos da Mulher de Arraial do Cabo, que acontecerá no dia 28 de julho, das 8h às 17h, no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, por meio da Superintendência dos Direitos da Mulher, e tem como objetivo ampliar o debate e construir propostas para o fortalecimento das políticas públicas para as mulheres no município. As pré-conferências serão descentralizadas, com encontros realizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) de Monte Alto e Figueira, além do Círculo Operário, no bairro Macedônia. A descentralização visa garantir a participação efetiva da população tanto da região central quanto dos distritos.

São Pedro da Aldeka

O prefeito de São Pedro da Aldeia, Fábio Carlos da Silva, o Fabio do Pastel, anunciou em entrevista ao Bom Dia Litoral, na quinta, que o município vai construir um Centro de Reabilitação Nível 4 orçado em R$ 8 milhões de Reais com recursos federais. O centro será erguido numa área de 3.500 metros quadradros ao lado do Pronto-Socorro e será referência para a Baixada Litorânea. A unidade Nível 4 é a mais completa, por oferecer reabilitação em todas as quatro modalidades (auditiva, fisica, intelectual e visual). O Centro fornecerá, inclusive, próteses, meios auxiliares de lo-quahdão de vida das pessoas comi deficiencionomia e O prefeito aldeense anunciou também para novembro a inauguração do Hospital Municipal. A obra, orçada em inauguração do Hospital Municipal R$ 16 milhões com recursos do Estado inclui um Centro de Imagens e uma moderna UTI.

Cabo Frio

A justiça determinou a reintegração de posse a prefeitura de Cabo Frio, na próxima segunda-feira, do imóvel da Avenida Julia Kubstcheck, 126, no Itajuru e o despejo do Movimento de Mulheres que transformou o local na Casa Inês Etienne Romeu, de apoio a mulheres vítimas de violência. Em postagem numa rede social o Movimento de Mulheres diz que enquanto a prefeitura expulsa do centro da cidade as iniciativas populares em defesa da vida e se recusa a dialogar com os movimentos sociais, as mulheres organizam espaços de proteção e acolhimento deixando evidente as limitações dos aparelhos do estado. O movimento lembra que em pouco mais de um ano a Casa Inês prestou apoio à centenas de mulheres em situação de violência da região, oferecendo orientaçao, acompanhando os serviços de atendimento, sem nenhum financiamento público ou privado. Uma plenária de apoio está marcada para seis da tarde desta sexta-feira na casa.

Búzios

A Associação Comercial de Búzios divulga, nesta sexta-feira, a listagem dos estabelecimentos comerciais que participam do “Degusta Búzios 2025”. O festival gastronômico acontece em dois fins de semana de agosto: de primeiro a 3 e de 8 a 10. O “Degusta” vai reunir além de gastronomia, cultura e música nos principais pontos turísticos do centro da cidade. A expectativa é atrair milhares de visitantes para os diferentes palcos do festival: Rua das Pedras, Rua Manoel luribio de Farias, Orla Bardot e Praça dos Ossos. O evento terá a participação de renomados chefs nacionais e internacionais em uma celebração da diversidade culinaria brasileira e global, cada um com um prato exclusivo criado especialmente para o festival. O Degusta é um importante motor da economia criativa da cidade que consolida Búzios como destino de referência na cena gastronômica do país.

Iguaba Grande

O que fazer em Iguaba Grande neste fim de semana? No sábado, dia 19 de julho, a partir das 9h, a cidade recebe a 1ª Copa Inter Estilos, com lutas de Thai Boxing, Boxe e Kickboxing na Quadra Poliesportiva Oswaldo Antunes. Um encontro de atletas de toda a Região dos Lagos, que promete agitar Iguaba Grande. No fim da tarde, a partir das 17h, tem o evento I Love Baile Charme, na Praça da Estação. Um convite para dançar, relaxar e curtir o sabadão com muita música boa e gente animada. E se a ideia for aproveitar o fim de semana em casa, vale conferir as lives da FLIG 2025, que estão disponíveis no canal IguabaTV no YouTube. É só dar o play e reviver os melhores momentos da nossa Feira Literária! E já se prepara, porque nos dias 25, 26 e 27 de julho tem a tradicional festa Iguapira, que acontece na Praça da Estação e o campeonato de moto aquática Brazil Cup, na Praia do Centro. Dois grandes eventos que vão movimentar a cidade!