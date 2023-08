Obra da construção da nova praça no bairro Colina, em São Pedro da Aldeia, segue a todo vapor

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, segue avançando com as obras de construção da nova praça no bairro Colina.

A iniciativa prevê a implantação de uma área de convivência, passeio, playground, quadra poliesportiva e campo de futebol, além de paisagismo. O objetivo é proporcionar espaços públicos de qualidade e promover bem-estar para todos os aldeenses.

Nesta quinta-feira (10/08), a equipe de serviço atuou no local com a execução de alvenaria para recebimento do alambrado da quadra poliesportiva. A etapa seguinte vai envolver a regularização e impermeabilização do solo para que, posteriormente, o piso da quadra seja executado.