Obra de asfaltamento e ordenamento na Avenida Ezio Cardoso da Fonseca, no Jardim Esperança, em Cabo Frio, é iniciada

A Prefeitura de Cabo Frio começou nesta segunda-feira (22) as obras de asfaltamento na Avenida Ezio Cardoso da Fonseca, principal via e uma das mais movimentadas do Jardim Esperança. O trabalho iniciou com a fresagem do asfalto antigo, preparando a rua para receber o novo pavimento e garantindo mais conforto, segurança e qualidade de vida para moradores e comerciantes.

O dia começou com máquinas nas ruas e olhares atentos de quem vive e trabalha no bairro, ansiosos para ver a transformação do local. A obra é uma parceria da Prefeitura de Cabo Frio com o Governo do Estado. Moradores e comerciantes aprovaram a iniciativa. Mazinho Silva, morador antigo do bairro, afirmou: “Estou muito feliz com esse olhar da gestão municipal para o nosso bairro. Acredito que a obra vai trazer melhorias significativas para todos”.

A comerciante Alexandra Guimarães destacou: “O ordenamento vai ajudar na organização do trânsito e melhorar a vida de nós, comerciantes. Eu apoio totalmente a ação da Prefeitura”.

Para manter a segurança durante os serviços, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio de agentes da Guarda Civil Municipal, e a Secretaria de Mobilidade Urbana vão organizar o trânsito, que funcionará em meia pista e, em alguns momentos, poderá ser totalmente interditado.

Além do asfaltamento, a Prefeitura realiza o ordenamento do comércio ambulante na avenida. Nos dias anteriores, a Secretaria de Licenciamento e Fiscalização orientou os comerciantes sobre a necessidade de liberar o espaço, desobstruir calçadas e garantir que o trânsito pudesse fluir normalmente. O novo modelo seguirá o padrão da área central, permitindo que as atividades autorizadas funcionem das 17h às 00h, com necessidade da retirada diária das estruturas.

O prefeito Serginho acompanhou o início das intervenções e ressaltou a importância do trabalho: “Estamos transformando a Avenida Ezio Cardoso da Fonseca não apenas com asfaltamento, mas também com organização e cuidado com o espaço público. Essas ações representam mais segurança, conforto e valorização para a comunidade. Nosso objetivo é melhorar a qualidade de vida de quem mora e trabalha no Jardim Esperança. A Prefeitura de Cabo Frio segue trabalhando para transformar a cidade e cuidar de seus moradores”.