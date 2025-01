Obra do Cine Estação de São Pedro da Aldeia é iniciada

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia, por meio da Secretaria de Cultura, deu início à reforma do Cine Estação, no centro da cidade. A obra, que será financiada com recursos do Governo Federal, por meio da Lei Paulo Gustavo, conta com um investimento de R$102.452,93. O objetivo é tornar o espaço mais acessível para crianças, idosos e pessoas com deficiência.

De acordo com o secretário de Cultura, Thiago Marques, a reforma é um marco para o segmento cultural aldeense. “Estamos muito felizes em poder realizar essa obra tão importante com recursos do Governo Federal, através da Lei Paulo Gustavo. O Cine Estação terá uma sala de projeção modelo, com todos os espaços projetados para garantir acessibilidade. Além disso, o projeto contempla a inclusão de dois assentos especiais para pessoas com obesidade, reforçando nosso compromisso com a inclusão”, afirmou.

As melhorias envolvem a reforma dos pisos, paredes e revestimentos; substituição de portas, esquadrias e acabamentos; revisão e troca das instalações elétricas e hidráulicas; reforma do mobiliário e reestruturação de estruturas metálicas, coberturas e telhados.

O Cine Estação foi o primeiro cinema a ser implantado no estado do Rio de Janeiro a partir de uma parceria entre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e o Ministério da Cultura, por meio do programa “Cine Mais Cultura”, em 2011. Ao término das obras de reforma, o espaço se consolidará como um importante ponto de apoio para artistas e agentes culturais, além de abrigar eventos, palestras, reuniões, oficinas e ações educativas.