Obras avançam no bairro Porto da Aldeia, em São Pedro da Aldeia

Com o objetivo de melhorar as condições de tráfego e proporcionar mais qualidade de vida aos moradores, a Prefeitura de São Pedro da Aldeia dá continuidade ao pacote de ações que visa melhorias na infraestrutura dos bairros. A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano avança com os serviços de drenagem, pavimentação, construção de calçada e serviços complementares no Porto da Aldeia.

Na quinta-feira (25/05), as equipes responsáveis pela obra atuaram com ações de drenagem na Rua Ayrton Senna, realizando o assentamento de tubos de concreto de 400mm de diâmetro. A próxima etapa visa a pavimentação da via com bloco intertravado de concreto, que garante um visual mais harmônico.

Ainda no bairro, as equipes seguem avançando com a construção de calçada na Rua Rosa Dias da Costa. Vale destacar que a via já passou por intervenções que envolveram drenagem pluvial, construção de meio-fio e pavimentação.

Os serviços de drenagem e pavimentação também foram concluídos nas Ruas Antônio Antunes, Maria Conceição, Quatorze e na Travessa Edilson Porto da Silva. A Rua Valter Santos recebe, atualmente, ações de drenagem pluvial, enquanto a Rua Laércio Francisco da Silva está com a pavimentação e construção de calçada em andamento.