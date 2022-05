Obras de drenagem e pavimentação avançam em Bacaxá, em Saquarema

A Prefeitura de Saquarema, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, segue com as obras de drenagem e pavimentação em Bacaxá. As equipes estão trabalhando diariamente para implantar nova rede de drenagem no local, além de efetuar a recuperação do pavimento.

As obras fazem parte do programa Saquarema Não Para, que prevê a drenagem e pavimentação de mais de 140 quilômetros de vias em todo o município, juntamente com a construção de pontes, passarelas, urbanização de ruas e nova iluminação de led.

No entorno de Bacaxá, novas redes de drenagem estão sendo construídas no Retiro, São Geraldo e Verde Vale, além das intervenções na Avenida Saquarema. Ao final da obra, com a implantação das novas galerias e o redirecionamento da drenagem da região, os principais e históricos pontos de alagamento serão solucionados pela Prefeitura.