Obras de drenagem e pavimentação avançam no Bairro Vinhateiro, em São Pedro da Aldeia 

Ainda em vistoria nos bairros da cidade, o prefeito Fábio do Pastel visitou hoje o bairro Vinhateiro para acompanhar o andamento das obras de drenagem na Rua Amadeu Franciscone de Medeiros.

O prefeito esteve no local acompanhado pelo secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano, Fernando Frauches, e pelo chefe de gabinete, Moisés Batista. Eles conversaram com os profissionais encarregados pela obra que irá levar mais qualidade de vida para os moradores. Fábio destacou que o trabalho está avançando. “Estou muito satisfeito com a quantidade de manilhas já instaladas e com o progresso do serviço desde quando começou”, contou.

O serviço é realizado por meio de um convênio entre a Prefeitura de São Pedro da Aldeia e o Governo do Estado para obras de drenagem e pavimentação de diversas ruas dos bairros Vinhateiro, Estação e Bela Vista.