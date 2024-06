Obras de fechamento do Canal do Mossoró, em São Pedro da Aldeia, entram na fase final

A Prefeitura de São Pedro da Aldeia continua empenhada nas obras de fechamento do Canal do Mossoró, no Centro, que estão na fase final. Na segunda-feira (17/06), foram iniciados os serviços de escavação e esgotamento do último trecho. Em seguida, será realizado o assentamento das galerias e a execução dos ramais que captarão as águas pluviais, concluindo, dessa forma, as melhorias no canal.

O prefeito Fábio do Pastel esteve no local para acompanhar de perto o andamento das intervenções. “Esse local é muito importante, pois estamos construindo outros equipamentos públicos aqui, como a EMESPP [Escola de Educação Especial], então é com muita satisfação que vejo a valorização que está acontecendo neste espaço. A população de São Pedro da Aldeia pode ter certeza que a gente vai entregar uma obra excelente aqui”, comentou.

Iniciadas em março deste ano, as obras passaram por etapas que envolveram a escavação e esgotamento do fundo do canal para a retirada de resíduos, além da instalação de galerias pluviais com dimensões de 4,20 × 1,60 metros e tubos com diâmetros de 400 e 600 milímetros, garantindo o fluxo adequado das águas pluviais ao longo de 293 metros de extensão. As intervenções no canal atendem a uma demanda antiga da população e estão sendo realizadas pela Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano, com recursos próprios do município.

O secretário de Obras, Fernando Frauches, expressou sua satisfação com o avanço das intervenções no local. “Estamos muito felizes em chegar à fase final das obras no Canal do Mossoró. A conclusão desta obra será um marco importante para São Pedro da Aldeia, que levará muito mais qualidade de vida aos moradores e comerciantes da região, e também para as pessoas que frequentam a feira municipal”, afirmou.