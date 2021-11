Obras de pavimentação e drenagem avançam na Rua do Fogo, em São Pedro da Aldeia

Nesta terça-feira (30), o prefeito Fábio do Pastel, vistoriou o trabalho realizado pela Secretaria de Serviços Públicos no bairro Rua do Fogo. Ele segue acompanhando de perto as obras de pavimentação e drenagem da localidade. A obra atende a pedidos antigos dos moradores.

Segundo o secretário de Serviços Públicos, Raimundo Teixeira, o bairro irá receber 600 metros de saneamento. Com as ações de drenagem e pavimentação, onze ruas de terra terão a paisagem e a infraestrutura transformadas no bairro.

A iniciativa ocorre por meio de um convênio da atual gestão com o Departamento de Estradas de Rodagens (DER).