Obras de requalificação asfáltica em Cabo Frio chegam à Avenida Teixeira e Souza

Começou, nesta quarta-feira (16), uma nova etapa das obras de reurbanização do Centro de Cabo Frio, com o início da requalificação asfáltica na Avenida Teixeira e Souza. O trabalho teve início após a substituição completa do asfalto nas duas pistas da Avenida Júlia Kubitschek, que durou cerca de 15 dias. As intervenções são uma parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e o Governo do Estado do Rio de Janeiro.

A nova fase começou com a fresagem da pista sentido Praça Porto Rocha, a partir da rotatória de entrada da cidade (Trevo da Volks). Conforme o andamento dos trabalhos, a pista poderá ser interditada parcial ou totalmente, com a possibilidade de desvio do tráfego de veículos por vias alternativas. A operação tem o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana e da Guarda Civil Municipal.

Atento a cada detalhe, o prefeito Dr. Serginho celebra o avanço das obras de reurbanização e novamente pede a compreensão dos motoristas quanto aos possíveis transtornos.

“Todo o trabalho está sendo conduzido de uma forma planejada, para reduzir ao mínimo possível o impacto no trânsito da cidade. Aproveito para agradecer à população, que tem sido bastante compreensiva, sabendo que se trata de uma situação passageira, mas com benefícios duradouros. O bem maior é a reconstrução de Cabo Frio”, afirmou o prefeito.

O secretário de Obras, Vanderson Bento, explicou a necessidade de o trabalho ser realizado no período diurno.

“Está tudo correndo dentro do planejado, mas sempre ocorrem impactos. Não temos como atuar no período noturno por não haver usina de asfalto disponível, além da questão do barulho que pode incomodar os moradores. Trabalhamos todos os dias para minimizar essa situação e a população tem compreendido”, esclareceu o secretário.

Ao todo, serão refeitos 8,4 Km de asfalto nas principais vias da área central da cidade, que também ganharão nova sinalização horizontal e calçadas reformadas. Além das Avenidas Júlia Kubitschek e Teixeira e Souza, as intervenções contemplam ainda a Avenida Nossa Senhora da Assunção. O investimento será de R$ 5 milhões, com previsão de término no prazo de 180 dias.