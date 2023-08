Obras do Espaço Cultural Torres do Cabo, em Cabo Frio, avançam

Avançam as obras do Espaço Cultural Torres do Cabo, em Cabo Frio, que está passando por reforma total. Na manhã desta terça-feira (1º), o secretário de Cultura, João Félix, esteve no local para verificar o andamento dos trabalhos, acompanhado do presidente do Conselho Municipal de Cultura, Walter Luiz da Silva Ramos, e do engenheiro da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos, Marcus Vinícius dos Santos Nunes.

O Espaço Cultural Torres do Cabo, que fica localizado na Rua 13 de Novembro, no Centro, é um equipamento declarado integrante do Patrimônio Cultural do Município de Cabo Frio (Lei n.º 2.940, de 6 de julho de 2018), vinculado à Secretaria Municipal de Cultura. O local foi fechado em 2020, devido a problemas estruturais. Neste ano, em 12 de junho, foi iniciada a obra de reforma, com prazo de 120 dias para a conclusão. O valor do investimento é de R$ 315.762,94.

O secretário de Cultura destacou que a previsão é que o local seja reinaugurado em novembro deste ano.

“Estamos visitando todos os equipamentos culturais, nos atualizando sobre a situação de cada um. Nosso foco está voltado para a reabertura e entrega de todos os equipamentos para os artistas e para a população. Saí da visita ao Espaço Cultural muito otimista, pois a obra está dentro do cronograma e a previsão para a reinauguração do espaço é para novembro”, afirma o secretário.

O novo projeto prevê que o local voltará a ser uma área para a exposição, comercialização e cursos de artesanato e artes plásticas. Ao todo, serão 34 unidades expositoras, Espaço de Exposição Coletiva, duas salas de oficinas, duas salas administrativas, depósito, dependência sanitária composta, banheiros e lanchonete.

CONSULTAS PÚBLICAS

Paralelo às obras, o Conselho Municipal de Cultura realizou consultas públicas para a formulação do Regimento Interno do Espaço Cultural Torres do Cabo. As reuniões ocorreram em junho, na Casa de Cultura José de Dome, o Charitas. O objetivo foi ouvir as sugestões de artesãos e artistas plásticos sobre o novo regramento do espaço, de forma que todo o processo seja democrático e transparente.

De acordo com o presidente do CMC, Walter Luiz da Silva Ramos, o pedido para a atualização do Regimento Interno e das propostas para a exploração comercial do café foi feito pela Secult, com o intuito de democratizar as decisões.

“Nos reunimos com artistas e artesãos que tiveram a oportunidade de fazer sugestões e também relatar experiências vivenciadas no local. Dessas reuniões, a comissão de trabalho formulou a proposta de Regimento Interno que agora será enviada pela Secult para a Procuradoria-geral do Município para revisão e avaliação. Na visita que fizemos ao Espaço Cultural pudemos conferir que o trabalho está sendo realizado dentro do cronograma, com previsão de encerramento para o final de outubro. Continuaremos acompanhando a obra e trabalhando no RI e demais demandas do Conselho”, finaliza o presidente do CMC.