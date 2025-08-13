Oito pessoas são levadas à delegacia de Cabo Frio por conta de transporte irregular

Oito pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar esclarecimentos durante uma operação realizada nesta terça-feira (12) pela Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, em parceria com a Polícia Civil e agentes que atuam pelo Regime Adicional de Serviço (RAS). A ação teve como objetivo coibir o transporte irregular de passageiros, conhecido popularmente como “lotada”, no entorno do Terminal Rodoviário Alexis Novellino, no bairro Parque Riviera.

O transporte irregular, realizado em veículos particulares sem autorização, é ilegal e coloca em risco a segurança dos passageiros. Além disso, prejudica os motoristas que atuam dentro da lei e compromete a organização do transporte público na cidade.

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), transportar passageiros de forma remunerada sem autorização caracteriza infração gravíssima, sujeita a multa, remoção do veículo e aplicação de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A prática também pode configurar crime, especialmente quando envolve transporte interestadual ou internacional sem permissão legal.

A operação faz parte do esforço contínuo da Secretaria de Mobilidade Urbana para garantir segurança, fiscalização efetiva e respeito às normas do transporte público.