Operação conjunta prende suspeito e recupera motos roubadas em Cabo Frio e Arraial do Cabo

Uma ação integrada entre equipes do PROEIS de Cabo Frio e Arraial do Cabo, da Ronda Ostensiva Municipal da Secretaria de Segurança Pública cabista (ROMU) e da Polícia Civil (126ª DP) resultou, nesta terça-feira (10), na prisão de um homem, na apreensão de um adolescente e na recuperação de duas motocicletas roubadas.

O caso começou na Avenida Teixeira e Souza, em Cabo Frio, quando os dois suspeitos assaltaram um motociclista. Uma equipe do PROEIS presenciou a ação e conseguiu apreender o menor, enquanto o outro suspeito fugiu com o veículo.

Após a análise de câmeras de segurança, a Polícia Civil identificou o suspeito e levantou a possibilidade de que ele estivesse no distrito de Monte Alto, em Arraial do Cabo. Com as informações compartilhadas, equipes do PROEIS e da ROMU realizaram buscas na região e localizaram o homem, que foi preso em flagrante.

Além da moto roubada horas antes, os agentes também encontraram outra motocicleta com registro de roubo no bairro Itajuru, em Cabo Frio.

Os envolvidos e os veículos foram levados para a Central de Flagrantes. O homem foi autuado por roubo e receptação e permanece à disposição da Justiça. O adolescente responderá por ato infracional análogo ao crime de roubo.