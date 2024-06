Operação Descarga Limpa em Búzios resulta em 47 autuações

A Secretaria de Segurança e Ordem Pública, por meio da coordenadoria de Trânsito e Transporte, e em parceria com a Secretaria do Ambiente e Urbanismo (Fiscalização Ambiental), Guarda Municipal (ROMU), e Cproeis e com apoio da Policia Militar (Aptrans), do 25º BPM, deflagrou nesta quinta-feira (06), a Operação Descarga Limpa, em frente ao DPO de Manguinhos.

A operação teve como objetivo coibir o uso da descarga livre (adulterada) pelos motociclistas, bem como, documentação vencida, placas luminosas de motoristas de app, veículos sem placa, uso do capacete, habilitação de condutores, entre outros.

A ação resultou na apreensão de seis (06) motocicletas, além de 47 autuações. Segundo o secretário da Pasta, Sérgio Ferreira, as operações serão realizadas periodicamente com objetivo de coibir o uso da descarga livre, além de todo tipo de infração do CTB.

A Operação Descarga Limpa, visa coibir todo o tipo de infração, que estiver prevista no Código de Trânsito Brasileiro (CTB); além da multa de trânsito, o condutor recebe autuação dos fiscais do Meio Ambiente, e lhe é dado um prazo para sanar a irregularidade, caso o condutor não cumpra as exigências, poderá ser multado também por poluição sonora.