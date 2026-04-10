Operação do MPRJ mira suspeitos de comandar crimes na Região dos Lagos de dentro de presídios

Uma operação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) mirou, nesta quinta-feira (9), detentos de comandar ações criminosas na Região dos Lagos dentro de unidades prisionais. Batizada de Controle Remoto, a ação teve como objetivo apreender celulares e outros materiais usados por lideranças do tráfico para ordenar crimes, principalmente em Armação dos Búzios e Cabo Frio.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos em cinco presídios por equipes da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do MPRJ e da Secretaria de Estado de Polícia Penal. Durante a operação, foram apreendidos celulares, pen drives, chips de operadoras e cadernos com anotações.

As ordens judiciais foram expedidas pela 2ª Vara das Garantias, a pedido da 1ª Promotoria de Justiça de Armação dos Búzios. As buscas ocorreram no Presídio Gabriel Ferreira de Castilho, Presídio Alfredo Tranjan, Presídio João Carlos da Silva, Cadeia Pública Paulo Roberto Rocha e Presídio Tiago Teles de Castro Domingues.

Segundo o MPRJ, a ação faz parte de uma investigação sobre o aumento da violência em Búzios, Cabo Frio e cidades da região. A promotoria aponta que a alta nos casos de homicídios e tentativas de homicídio está ligada à disputa territorial entre facções criminosas, com tentativa de expansão do Comando Vermelho.

De acordo com o órgão, em menos de dois meses, confrontos entre grupos rivais deixaram 37 pessoas baleadas na Região dos Lagos. Destas, dez morreram e 27 ficaram feridas. O Ministério Público sustenta que a disputa tem como pano de fundo o interesse da facção em ampliar os ganhos obtidos com o tráfico e o controle com a venda de gás, internet e transporte.