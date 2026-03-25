Operação Ruído Zero fiscaliza 87 veículos em ação no Jardim Esperança, em Cabo Frio

A Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, realizou mais uma edição da Operação Ruído Zero na noite desta segunda-feira (24), com fiscalização ampliada no bairro Jardim Esperança.

A ação aconteceu na Estrada Velha de Búzios, em frente ao Hospital Otime Cardoso dos Santos, com atuação integrada da Guarda Civil Municipal, por meio dos grupamentos de Trânsito e Ronda Ostensiva Municipal (Romu), além de equipes de reboque, PROEIS e policiais militares do DPO do Jardim Esperança.

Durante a operação, 87 veículos foram abordados. Ao todo, 31 irregularidades foram registradas, mas a maioria foi resolvida na hora. Muitos condutores regularizaram situações simples no local: colocaram capacete, ajustaram retrovisores, apresentaram documentos ou corrigiram escapamentos irregulares.

A ação também fiscalizou o transporte irregular de crianças e o uso da habilitação, sempre com o objetivo de orientar e garantir mais segurança no trânsito. Apenas três motocicletas precisaram ser removidas para o depósito público por ausência de placa de identificação.

A iniciativa da Secretaria busca organizar o trânsito e proteger a população, mostrando que fiscalização também é oportunidade de educar. Ações como essa seguem sendo realizadas em diferentes pontos da cidade.