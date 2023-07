Operação ‘Una Light’: Polícia Civil e Militar realizam ação conjunta contra o tráfico de drogas em Tamoios

Uma operação integrada das Polícias Civil e Militar em combate ao tráfico de drogas foi realizada na manhã desta quarta-feira (5) no distrito de Tamoios, em Cabo Frio. Cerca de 100 agentes participaram da operação “Una Ligth” que tem como objetivo apreender armas e materiais usados por grupos ligados ao tráfico de drogas na região.

Sob a coordenação do 25º Batalhão da Polícia Militar (25º BPM) e da Delegacia de Cabo Frio (126ª DP), a operação, também, contou com apoio aéreo do helicóptero da Polícia Civil e do Batalhão de Ações com Cães da Polícia Militar.

Além disso, as equipes também realizaram incursões em áreas de mata e outros locais utilizados como esconderijos por criminosos.

De acordo com o balanço divulgado no fim da tarde desta quarta-feira (5), foi desmontado um acampamento usado para o tráfico de drogas em uma região de mata no bairro, além do cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão.