Operação Verão de Búzios coíbe prática ilegal do tráfego de motociclista nas calçadas

A Prefeitura de Búzios, através da Secretaria de Segurança e Ordem Pública desde o dia 15 de dezembro vem trabalhando sob as diretrizes da Operação Verão. Várias ações estão sendo realizadas no ordenamento da cidade, a fim de coibir os excessos devido ao elevado número de habitantes ambulantes que triplica na alta temporada. Nesta semana que compreende as festas de Fim do Ano (Natal e Reveillon) os serviços da corporação tornam-se mais intensos.

De acordo com o comandante da Guarda Civil Municipal (GCM), Otávio Azevedo, nesta quarta-feira (29) a movimentação já está intensa na cidade, considerando que a ocupação na rede hoteleira bateu recorde de 95% de lotação, bem maior que 2018, antes da pandemia.

“Já nas primeiras horas da manhã de ontem identificamos um aumento maior do que esperávamos no fluxo de veículos. Começamos imediatamente uma movimentação nos setores para amenizar o impacto na vida de todos: moradores, visitantes, pessoal que está a serviço na cidade…enfim, nossa meta é trabalhar em favor do cidadão”, salientou Otávio Azevedo.

Nesta quarta-feira (29), através de uma denúncia nas redes sociais por um morador que filmou um motociclista cometendo uma infração grave, trafegar na calçada, imediatamente foi realizada uma ação pelo comandante da GCM para coibir tal prática ilegal.

Na ação, 23 motociclistas foram abordados e autuados pelos agentes da GCM, como manda o código de trânsito.