Ordenamento é realizado no bairro Jacaré, em Cabo Frio

Nesta terça-feira, dia 25, a Secretaria de Segurança e Ordem Pública de Cabo Frio realizou uma operação de ordenamento na Rua Samuel Bessa, no bairro Jacaré, com o objetivo de garantir a segurança e a mobilidade urbana na região.

Pela manhã, a ação foi conduzida pela Guarda Civil Municipal, que realizou a apreensão de um veículo que ocupava irregularmente a via pública, encaminhando-o ao Depósito Público Municipal. Outras 12 notificações foram emitidas por estacionamento indevido.

No início da tarde, a Secretaria Adjunta de Licenciamento e Fiscalização deu continuidade à operação, com o apoio da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). O foco foi desobstruir calçadas para que os pedestres possam transitar com segurança, além de notificar veículos em situação de abandono, que muitas vezes representam risco aos moradores.

No total, 27 comércios foram notificados e orientados a desocupar as calçadas. Além disso, outros três veículos abandonados foram notificados, recebendo prazo de 72 horas para remoção.

De acordo com o secretário de Segurança e Ordem Pública, coronel Leandro Carvalho, “as ações fazem parte das medidas adotadas pela pasta para garantir o ordenamento urbano, o respeito às normas de trânsito e a segurança da população”.