Pacientes ostomizados reclamam de bolsas de baixa qualidade e baixo estoque em Cabo Frio

Pacientes ostomizados reclamam da qualidade da bolsa de colostomia que é distribuída pela Secretária Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) e estão preocupados com o estoque baixo do polo regional que funciona em Cabo Frio.

Cerca de 500 pacientes são atendido por mês na unidade que atende nove municípios da Baixada Litorânea: Maricá, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Armação dos Búzios e Rio das Ostras.

De acordo com os pacientes, a bolsa não adere a pele, não fecha corretamente, não tem carvão ativado para inibir o cheiro, gerando desconforto e constrangimento.

Além disso, no início de maio, eles foram informados por funcionários do polo que o material está acabando e quem precisa corre o risco de não receber novas bolsas. Um paciente relata que um kit com 30 bolsas custa em média R$800.

Em nota, a Prefeitura de Cabo Frio informou que a redução do envio de insumos é uma situação que afeta todas as unidades do estado e esclarece que já notificou o governo estadual sobre a situação.

E a SES-RJ afirmou que as bolsas distribuídas passam por processo de aferição de qualidade feito por técnicos de uma clínica vinculada à Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e foram aprovadas para uso por atenderem aos pré requisitos técnicos exigidos.

“A SES destaca ainda que não há risco de desabastecimento e que está em curso um processo de licitação para compra de mais de 30 itens de atendimento aos pacientes estomizados – como bolsas, cinto e pomada – , garantindo assim estoques abastecidos e distribuição regular”, declara.