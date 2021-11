Padroeira de Iguaba Grande será celebrada com extensa programação religiosa

Em celebração ao dia da Padroeira de Iguaba Grande, Nossa Senhora da Conceição, comemorado tradicionalmente em 08 de dezembro, será realizada uma vasta programação religiosa, carreata da Imaculada e missas na cidade.

Realizada pela Paróquia Imaculada Conceição, as comemorações religiosas tiveram início no dia 29 com a Novena em Honra à Padroeira e se estende até o dia 07 de dezembro, sempre às 19h. Já no dia 08, serão realizadas missas em quatro horários, como forma de evitar aglomeração devido a pandemia de Covid-19, às 07h, 08h, 11h e 18 horas.

Às 14h será a Carreata da Imaculada com concentração na Igreja Matriz, saindo em procissão percorrendo toda a cidade.