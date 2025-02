Pagode do Adame é uma das atrações musicais do Festival do Torresmo de Arraial do Cabo

Churrasco no fogo de chão, torresmo crocante e chopp gelado? Agora adicione um bom pagode, e pronto, está formado o rolê ideal!

O Festival de Torresmo e Churrasco Fogo de Chão chega a Arraial do Cabo nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, a partir das 13h, no Estádio Barcelão. E a primeira atração confirmada não poderia ser outra, Pagode do Adame!

O grupo vai agitar o palco do evento no dia 9, domingo, às 22h. Além da música, o festival vai contar com espaço kids e a presença de grandes chefs de cozinha locais.