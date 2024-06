Pai de família, morador de São Pedro da Aldeia, está em busca de um emprego

Rafael Arthur, morador do bairro São João, em São Pedro da Aldeia, está a procura de emprego. De acordo com Rafael, ele está desempregado desde setembro, vivendo de “bicos” e está difícil a situação. Ele tem experiência de auxiliar de cozinha e vigilante.



“Gente será não tem nenhum gerente, dono de empresas ou encarregados que possa amolecer o coração e parar para da uma atenção para a minha publicação e me ajudar não? Não tem sido fácil, Deus tem cuidado de mim. Sempre estive trabalhando, nunca fiquei ou passei por isso ou fiquei sem trabalhar fixo. Tenho uma família que depende de mim para eu cuidar, tenho filhos e esposa. Poxa, às vezes, ficamos pensando se realmente vale a pena ajudar a pessoa sem conhecer lá, mais tenho certeza que todo mundo já passou por essa fase antes de conseguir algo para se manter. Eu mesmo estando parado eu tinha uma roçadeira que eu limpava os quintais, mas a minha roçadeira ficou ruim e eu fiquei sem ter como trabalhar. Até se você tiver uma roçadeira que não use e sentir no coração de abençoar será bem vindo, porque aí consigo trabalhar”, disse.

Rafael continua: “Gente, por favor, eu não quero cesta básica não, nem dinheiro não, só quero uma oportunidade. Ontem mesmo eu fui num processo seletivo em São Pedro, fiz minha parte, estou no aguardo mais até agora nada certeiro” finalizou.

Quem souber de alguma oportunidade, por favor, entre em contato: 22981557062



http://wa.me/22981557062?text=