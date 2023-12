Papai Noel está chegando no Brilho de Natal de Arraial do Cabo

Prepare-se para uma noite de muito brilho e emoção com a chegada do Papai Noel em Arraial do Cabo. O bom velhinho vai desembarcar na Praça do Cova, no domingo (17), às 18h, para a alegria das crianças e dos adultos também.

Após o desembarque, teremos a inauguração da Casa do Papai Noel. O espaço ficará aberto de 17 a 23 de dezembro, das 18h às 22h. Quem visitar o espaço vai encontrar uma equipe que auxilia Noel na produção de uma foto. Essa lembrança poderá ser impressa e levada para casa gratuitamente.

Simultaneamente, o município realiza a abertura do ‘Arraial Brilho de Natal’ onde diversos pontos turísticos da cidade foram decorados deixando a cidade ainda mais cheia de luz para essa data tão especial.

Em seguida, acontece o tradicional passeio de buggy com os veículos iluminados, no clima do Natal. Junte sua família e venha conhecer o ‘Arraial Brilho de Natal’! Viva essa Magia!