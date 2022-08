“Papo Cabeça”, em Cabo Frio, terá debate sobre as drogas, na sexta, para jovens de 11 a 18 anos 

Nesta sexta-feira (19), acontece a terceira rodada de debates promovida pela ação “Papo Cabeça”, que desta vez vai discutir sobre as drogas. O encontro é voltado para jovens de 11 a 18 anos e acontece no Ciep José de Dome, no Tangará, às 14h.

A iniciativa da Prefeitura de Cabo Frio é organizada pela Secretaria da Criança e do Adolescente, que convidou como palestrante a advogada Rafaela Faria, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Cabo Frio. Também participam do encontro outros dois membros da comissão, os advogados Maricélio Alfradique e Guilherme Teixeira.

O tema será discutido com os estudantes sob a perspectiva do artigo 28 da Lei nº 11.343, de 23 de Agosto de 2006, que institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas.

“Assim como nos debates anteriores do “Papo Cabeça”, o tema desse terceiro encontro é de grande importância, pois precisamos ouvir o que pensam os nossos jovens a esse respeito, para podermos intervir com maior eficiência neste mal que destrói famílias inteiras. É um assunto atual, presente em todos os lugares e que vem causando um enorme dano à nossa sociedade”, explicou a secretária da Criança e do Adolescente, Betânia Batista.

De acordo com a secretária, a proposta é tornar o “Papo Cabeça” um projeto de longa duração com atividades nas escolas municipais. A iniciativa conta com a participação intersetorial de equipamentos e órgãos que integram o poder público municipal, como o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam) e o Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (CAPSi).

No primeiro encontro, o “Papo Cabeça” abordou a prevenção às drogas e, na segunda rodada, os vários tipos de violência: moral, física, sexual, patrimonial e psicológica. Na próxima atividade, no dia 22, o tema em discussão será o trabalho infantil, com a psicóloga Kátia Simone Souza e a assistente social Fabíola Lugão.

CRONOGRAMA DE PALESTRAS

Data: 19 de agosto de 2022

Tema: Drogas

Horário: 14h

Local: Ciep José de Dome – Tangará

Público: jovens de 11 a 18 anos

Palestrante: advogada Rafaela Faria, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Cabo Frio

Data: 22 de agosto de 2022

Tema: Trabalho Infantil

Horário: 8h30

Local: Ciep José de Dome – Tangará

Público: jovens de 11 a 18 anos

Palestrantes: psicóloga Kátia Simone Souza e assistente social Fabíola Lugão