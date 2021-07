Parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio e Projeto Âncora rende 310 kg de alimentos para quem mais precisa

A parceria entre a Prefeitura de Cabo Frio, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Segurança Pública, e o Projeto Âncora rendeu 310 kg de alimentos, que foram doados para duas instituições nesta semana. A arrecadação ocorreu durante um passeio de barco beneficente, realizado no dia 11 de julho, no catamarã Black Diamond.

Os alimentos arrecadados foram encaminhados para a Instituição de Longa Permanência (ILP) Lar da Cidinha, no bairro Reserva do Peró, e para o terreiro Ilé Asé Omo Ode Igbo, no Monte Alegre.

Segundo a secretária de Direitos Humanos e Segurança Pública, Aglaia Olegário, o objetivo central da ação é a arrecadação de alimentos e ao mesmo tempo, divulgar as belezas naturais de Cabo Frio.

“Em parceria com o Projeto Âncora, promovemos passeios de barco beneficentes, em que o ingresso é um quilo de alimento não perecível. O saldo de cada passeio é revertido em doações para instituições já cadastradas”, explica Aglaia Olegário.

O passeio de barco beneficente acontece uma vez por mês. O próximo será neste domingo (25). Por conta da pandemia, todos os protocolos de segurança são seguidos e a embarcação comporta apenas 50% da capacidade. A ação conta com o apoio das seguintes empresas de Cabo Frio: Restaurante Majara do Canal Gomes Hortifruti, Restaurante Luar do Canal e Drogaria +13.