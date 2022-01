Passarelas de São Pedro da Aldeia passam por manutenção

Atendendo às solicitações do prefeito, Fábio do Pastel, ações de melhorias nas passarelas avançam no município. Com as intervenções, os pedestres têm mais segurança para atravessarem a rodovia RJ-140.

Nesta quarta-feira (19/1), a passarela em frente ao Mercado Municipal do Peixe recebe manutenção nas estruturas com recuperação da ferragem e substituição das peças danificadas, além de tratamento antiferrugem. Os apoios que suportam as grades também estão sendo trocados.

Na terça-feira (18/1), foi a vez da passarela localizada em frente ao Pronto-Socorro Municipal, a mais extensa da via, ser revitalizada.

A verificação das condições das passarelas que precisam de mais atenção foi apresentada pela gestão Fábio do Pastel aos representantes do Governo do Estado. A primeira passarela a receber manutenção foi a do Baixo Grande, na primeira semana do ano.

A Guarda Civil Municipal presta apoio aos serviços com a organização do trânsito e auxílio aos pedestres na travessia da rodovia durante o período em que a passarela estiver interditada.

A prefeitura ressalta que as melhorias na rodovia RJ-140, incluindo pontos de iluminação, canteiros e passarelas, são de responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagem do estado (DER-RJ), por isso, o prefeito realizou constantes visitas à capital do estado para verificar o andamento dos processos.