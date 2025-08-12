Passeio náutico em Cabo Frio oferece viagem pela história ao pôr do sol

A Secretaria de Turismo de Cabo Frio convida moradores e visitantes a embarcarem em uma experiência única: “Cabo Frio Vista do Mar – Navegando Pela História”. Mais do que um simples passeio de barco, o roteiro náutico revela a cidade sob a perspectiva de quem navega e permite que o horizonte conte histórias fascinantes.

Diferente dos passeios tradicionais, que incluem paradas para mergulho, aqui a proposta é outra: uma experiência imersiva e contemplativa, realizada ao pôr do sol, quando a Laguna de Araruama se transforma em um espelho dourado e a história local ganha tons ainda mais mágicos.

Com duração aproximada de 1h30, as saídas acontecem no fim da tarde, aproveitando toda a beleza do crepúsculo. Durante o trajeto, mais de 25 pontos de interesse, entre monumentos históricos e paisagens naturais, são apresentados por meio de uma narrativa envolvente, que percorre mais de cinco mil anos de ocupação humana na região, baseada em pesquisas e obras de historiadores e estudiosos locais.

Diferenciais que tornam o passeio único

•⁠ ⁠História e cultura em primeiro plano – cada curva do percurso é uma aula viva sobre o passado e o presente de Cabo Frio.

•⁠ ⁠Experiência sem pressa – nada de correria ou mergulhos; o foco é contemplar, aprender e sentir.

•⁠ ⁠Cenário de cinema – o entardecer refletindo nas águas da lagoa dispensa qualquer filtro.

•⁠ ⁠Guias especializados – profissionais credenciados no Cadastur e capacitados pela Secretaria de Turismo garantem informação de qualidade e conexão genuína com a cultura local.

O percurso

A jornada começa no Boulevard Canal, de onde a embarcação parte para explorar dois possíveis caminhos, escolhidos de acordo com as condições da maré:

•⁠ ⁠Rumo à Ponte Feliciano Sodré – navegação até a estátua Anjo Caído, guardiã de memórias à beira do Canal Palmer.

•⁠ ⁠Retorno pelo Canal do Itajuru – visita ao icônico Forte São Mateus, passando por pontos históricos e naturais que narram a trajetória da cidade.

O “Cabo Frio Vista do Mar – Navegando Pela História” é mais do que um passeio: é um convite para ver a cidade de outro ângulo, sentindo o vento do entardecer e deixando-se levar pela beleza e pelas histórias que moldaram este pedaço especial do litoral fluminense.