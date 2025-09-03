Paulo Becker deixa Comunicação de Cabo Frio e entra Ciça Branco

A Prefeitura de Cabo Frio informa que está promovendo ajustes em sua equipe de comunicação.

Duas importantes mudanças foram promovidas neste processo: a Secretaria de Comunicação foi extinta, dando lugar à Coordenadoria-Geral de Comunicação ligada à Secretaria de Governo, e o publicitário Paulo Becker deixa o cargo de secretário, a pedido do mesmo, assumindo a jornalista Ciça Bianco como coordenadora-geral da pasta.

O trabalho segue firme, com transparência e dedicação ao povo cabo-friense, prerrogativas fundamentais da gestão do Dr. Serginho.