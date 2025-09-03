Pular para o conteúdo
Facebook
X
LinkedIn
WhatsApp
Email

Paulo Becker deixa Comunicação de Cabo Frio e entra Ciça Branco

Jornal de Sábado
A5D3CB71-7F44-48AC-B874-718353B5DFC0

A Prefeitura de Cabo Frio informa que está promovendo ajustes em sua equipe de comunicação.

Duas importantes mudanças foram promovidas neste processo: a Secretaria de Comunicação foi extinta, dando lugar à Coordenadoria-Geral de Comunicação ligada à Secretaria de Governo, e o publicitário Paulo Becker deixa o cargo de secretário, a pedido do mesmo, assumindo a jornalista Ciça Bianco como coordenadora-geral da pasta.

O trabalho segue firme, com transparência e dedicação ao povo cabo-friense, prerrogativas fundamentais da gestão do Dr. Serginho.

Veja também

IMG_1919

Comsercaf realiza limpeza preventiva de bueiros durante obras de requalificação asfáltica em Cabo Frio

raylane mendes

Raylane Mendes conquista Araruama e Paraty com shows inesquecíveis

Errata – DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

IMG_1911

Comsercaf recebe reunião do Conselho Gestor da Bandeira Azul e define ações para temporada de verão em Cabo Frio

Todos os direitos reservados a Jornal de Sábado.